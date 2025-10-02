बेशर्म व्यवस्था… गड्ढों में चलना होगा, टोल भी देना होगा

हालात और भी बिगड़ गए हैं। गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं और कई बार गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि टोल टैक्स लेने वाली कंपनी केवल वसूली पर ध्यान दे रही है। सड़क सुधार, नियमित मरम्मत या एंबुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हालत यह है कि अगर इस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए टोल पर कोई एंबुलेंस तक मौजूद नहीं रहती। बीना से खिमलासा तक तो फिर भी कुछ राहत रहती है लेकिन खिमलासा से मालथौन तक हालात इतने खराब है कि बीस किलोमीटर के सफर में लोगों को एक घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। इस मार्ग पर सड़क हादसे भी सबसे ज्यादा होते हैं।