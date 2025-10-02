Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

बेशर्म व्यवस्था… गड्ढों में चलना होगा, टोल भी देना होगा

बीना-मालथौन मार्ग पर 38 किलोमीटर में दो टोल पर वसूली, दुर्घटनाओं से भी नहीं ले रहे सबक

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 02, 2025

Shameless system... you will have to walk in potholes and also pay toll.

सड़क की स्थिति

बीना. बीना-मालथौन रोड पर वाहन चालकों से बाकायदा टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हालात बेहद खराब हैं। इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढों हो गए हैं, जिनसे आए दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दो माह पहले कांग्रेस ने इस लचर व्यवस्था के खिलाफ बसाहरी टोल पर प्रदर्शन भी किया था। उस समय अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है।

यात्रियों का कहना है कि सड़क पर हर कदम पर गड्ढे मिलते हैं, जिससे सफर बेहद खतरनाक हो गया है। बरसात के बाद

हालात और भी बिगड़ गए हैं। गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं और कई बार गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि टोल टैक्स लेने वाली कंपनी केवल वसूली पर ध्यान दे रही है। सड़क सुधार, नियमित मरम्मत या एंबुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हालत यह है कि अगर इस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए टोल पर कोई एंबुलेंस तक मौजूद नहीं रहती। बीना से खिमलासा तक तो फिर भी कुछ राहत रहती है लेकिन खिमलासा से मालथौन तक हालात इतने खराब है कि बीस किलोमीटर के सफर में लोगों को एक घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। इस मार्ग पर सड़क हादसे भी सबसे ज्यादा होते हैं।

जानकारी न होने पर लोग दो जगह दे देते हैं टोल

मालथौन से बीना आने व बीना से मालथौन जाते समय जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वह लोग दोनों जगह पर टोल दे देते हैं। टोल वसूलने वालों का कहना है गढ़ौली में चैक पोस्ट खोली गई है, जहां पर केवल यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बिना टोल टैक्स दिए तो नहीं निकला है।

राशि वसूलने व गड्ढे न भरने से लोगों में आक्रोश

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर तत्काल गड्ढों की मरम्मत कराई जाए और टोल टैक्स की राशि का उपयोग सड़क व यात्रियों की सुरक्षा पर किया जाए। साथ ही टोल पर एंबुलेंस व आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। लोगों का कहना है कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरतीं, तब तक टोल वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बेशर्म व्यवस्था… गड्ढों में चलना होगा, टोल भी देना होगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खिमलासा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता आक्रोशित, कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Rising thefts in Khimlasa angered public, demand for action
सागर

ट्रेनों में नकली किन्नरों से परेशान यात्री: बीना से भोपाल और सागर रूट पर यात्री असुरक्षित

Passengers troubled by fake eunuchs in trains: Passengers unsafe on Bina to Bhopal and Sagar route
सागर

नवरात्र में मां की अराधना करने से सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार: केशव गिरी

सागर

काली मंदिर बाबा द्वार में कटीला चलने की अनूठी परंपरा, 1000 से ज्यादा जवारे पहुंचे, किया विसर्जन

सागर

लक्ष्मीपुरा दिवाला नाका चौकी के पास देवी दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.