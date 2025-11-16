एसआइआर: किराएदार और दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी मिलना हो रही मुश्किल

बीना. मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य बीएलओ कर रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी किराएदारों को तलाशने, दूसरे राज्य से आकर रहने वाले लोगों को लेकर हो रही है। वर्ष 2003 की लिस्ट से नाम का मिलान नहीं हो पा रहा है।

एसआइआर के तहत वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान हो रहा है। इसके लिए बीएलओ गणना पत्रक लेकर घर-घर पहुंच रहे हैं। 2003 में जो किराएदार शहर में थे, वह अब जा चुके हैं और इनकी जानकारी लेना मुश्किल हो रहा है। साथ ही दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी का भी मिलान नहीं हो पा रहा है। यदि किसी के पास 2003 का वोटर आइडी कार्ड भी है, तो उसपर भाग और सरल संख्या न होने से डिटेल नहीं मिल पाती है। इसके लिए संबंधित बीएलओ से लोगों को संपर्क कर जानकारी लेनी पड़ रही है, जिससे गणना पत्रक भरने में समय लगता है।