Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

एसआइआर: किराएदार और दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी मिलना हो रही मुश्किल

वोटर आइडी कार्ड नंबर से भी नहीं मिल पाती जानकारी, परेशान हो रहे बीएलओ

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 16, 2025

SIR: It is difficult to get information about tenants and people living in other states.

गणना पत्रक भरती हुईं बीएलओ

बीना. मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य बीएलओ कर रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी किराएदारों को तलाशने, दूसरे राज्य से आकर रहने वाले लोगों को लेकर हो रही है। वर्ष 2003 की लिस्ट से नाम का मिलान नहीं हो पा रहा है।
एसआइआर के तहत वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान हो रहा है। इसके लिए बीएलओ गणना पत्रक लेकर घर-घर पहुंच रहे हैं। 2003 में जो किराएदार शहर में थे, वह अब जा चुके हैं और इनकी जानकारी लेना मुश्किल हो रहा है। साथ ही दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी का भी मिलान नहीं हो पा रहा है। यदि किसी के पास 2003 का वोटर आइडी कार्ड भी है, तो उसपर भाग और सरल संख्या न होने से डिटेल नहीं मिल पाती है। इसके लिए संबंधित बीएलओ से लोगों को संपर्क कर जानकारी लेनी पड़ रही है, जिससे गणना पत्रक भरने में समय लगता है।

वार्ड बदलने वालों को आ रही समस्या
2003 में के बाद कई लोग दूसरे वार्डों में रहने लगे हैं और जब बीएलओ सर्वे करने पहुंच रहे हैं, तो उनसे पुराने दस्तावेज मांगें जा रहे हैं। आचवल वार्ड निवासी मनीष कुशवाहा ने बताया कि वह 2003 में रेलवे कॉलोनी में थे और अब आचवल वार्ड में रहने लगे हैं। इसलिए उन्हें पुराने वोटर आइडी लाने पड़े। इसके बाद गणना पत्रक भरा जा सका।

दूसरे शहर में हुई शादी, मायके से मंगा रहे जानकारी
जिन युवतियों की शादी दूसरे शहरों में हो गई है, उन्हें मायके से 2003 की मतदाता सूची से परिवार वालों की भाग और सरल संख्या मंगानी पड़ रही है। इसके बाद ससुराल में उनके नाम का सत्यापन हो रहा है, जो लोग जानकारी नहीं दे पा रहे हैं उनके नाम कटने का खतरा बना हुआ है।

नहीं खुलती लिंक
बीएलओ को जानकारी हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग की एक लिंक दी गई है, जिसपर वोटर आइडी कार्ड नंबर, सरल और भाग संख्या डालने से जानकारी मिल जाती है, लेकिन सर्वर में समस्या होने के कारण यह लिंक भी नहीं खुलती है।

एक फॉर्म भरने में लग रहे पंद्रह मिनट
बीएलओ प्राची सैनी ने बताया कि एक फॉर्म भरने में पंद्रह मिनट का समय लग जाता है और यदि पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तो फिर परेशानी होती। कई लोगों से मोबाइल नंबर मांगने पर वह विवाद करने लगते हैं। 2003 की सूची में दर्ज कई लोगों को तलाशना भी मुश्किल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एसआइआर: किराएदार और दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी मिलना हो रही मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे कॉलोनी के खाली आवासों पर निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया कब्जा, प्रशासन मौन

Employees of private companies occupied vacant houses in the railway colony, administration silent
सागर

एमपी के कपल ने हरियाणा में की खुदकुशी, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

sagar
सागर

कोचिंग जा रहे बच्चे को स्कूल बस ने मारी टक्कर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर

सागर

ठिठुर रहा बुंदेलखंड, देहरादून-शिमला से भी ज्यादा ठंडा नौगांव, पारा 8 डिग्री पर पहुंचा

सागर

गेम जोन में पूल खेलने पहुंचा युवक, भीड़ देख भड़का, संचालक के साथ मारपीट

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.