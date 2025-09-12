10 फेरे में चलेगी ‘पूजा स्पेशल ट्रेन’, इन 25 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने आगामी त्यौहारों पर यात्रियों की सुविधा एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। रेलवे कई जगहों के लिए विशेष किराए पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन सागर, दमोह के रास्ते होकर जाएगी, जो कुल 10 ट्रिप चलेगी।
जानकारी के अनसुार 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक कुल दस ट्रिप प्रत्येक शुक्रवार को रात 11.05 बजे अजमेर स्टेशन से चलेगी, जो तीसरे दिन रविवार को सुबह 7.30 बजे रांची स्टेशन पहुंचेगी। वहीं 09620 रांची-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक दस ट्रिप प्रत्येक रविवार को सुबह 9.15 बजे रांची स्टेशन से चलेगी, जो तीसरे दिन सोमवार शाम 6.35 बजे अजमेर स्टेशन पहुंचेगी।
यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छाबरा गूगोर, रूठियाई जंक्शन, गुना , सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, ब्योहारी, बरगवां, सिंगरौली, ओबरा डैम, चोपन, रेनुकूट, गढ़वा रोड जंक्शन, डाल्टनगंज, बरवाडीह जंक्शन, लातेहार, टोरी एवं लोहरदगा स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक एसी प्रथम सह द्वितीय श्रेणी, एक एसी 2 टियर, 5 एसी थ्री टियर, 7 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड की ब्रेक वैन के साथ चलेगी।