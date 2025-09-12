10 फेरे में चलेगी ‘पूजा स्पेशल ट्रेन’, इन 25 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छाबरा गूगोर, रूठियाई जंक्शन, गुना , सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, ब्योहारी, बरगवां, सिंगरौली, ओबरा डैम, चोपन, रेनुकूट, गढ़वा रोड जंक्शन, डाल्टनगंज, बरवाडीह जंक्शन, लातेहार, टोरी एवं लोहरदगा स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक एसी प्रथम सह द्वितीय श्रेणी, एक एसी 2 टियर, 5 एसी थ्री टियर, 7 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड की ब्रेक वैन के साथ चलेगी।