Breaking- एमपी में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल, कई जिलों की पुलिस तैनात

Temporary jail built for farmers in Bina- Demo pic (AI Image)
Bina- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाई गई है। प्रदेश के बीना में कई जिलों की पुलिस भी तैनात की गई है।
चैन्नई की ओर से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि शाम को दक्षिण की ओर से आने वाली ट्रेनों की तलाशी लेकर उनमें से किसानों को उतारा जाएगा।
दिल्ली की ओर जा रहे इन किसानों को बीना में ही उतारने की तैयारी है। इसके लिए आरपीएफ मैदान व रेलवे संस्थान को अस्थायी जेल बनाया गया है। ट्रेनों की घेराबंदी कर उनमें से किसानों को उतारकर अस्थाई जेल में ले जाने के लिए आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है।
खबर अपडेट की जा रही है…
