Breaking- एमपी में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल, कई जिलों की पुलिस तैनात

Bina- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाई गई है। प्रदेश के बीना में कई जिलों की पुलिस भी तैनात की गई है।

चैन्नई की ओर से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि शाम को दक्षिण की ओर से आने वाली ट्रेनों की तलाशी लेकर उनमें से किसानों को उतारा जाएगा।