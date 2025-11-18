Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Breaking- एमपी में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल, कई जिलों की पुलिस तैनात

Bina- बीना में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Nov 18, 2025

Temporary jail built for farmers in Bina

Temporary jail built for farmers in Bina- Demo pic (AI Image)

Bina- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाई गई है। प्रदेश के बीना में कई जिलों की पुलिस भी तैनात की गई है।
चैन्नई की ओर से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि शाम को दक्षिण की ओर से आने वाली ट्रेनों की तलाशी लेकर उनमें से किसानों को उतारा जाएगा।

दिल्ली की ओर जा रहे इन किसानों को बीना में ही उतारने की तैयारी है। इसके लिए आरपीएफ मैदान व रेलवे संस्थान को अस्थायी जेल बनाया गया है। ट्रेनों की घेराबंदी कर उनमें से किसानों को उतारकर अस्थाई जेल में ले जाने के लिए आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 05:17 pm

Published on:

18 Nov 2025 04:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Breaking- एमपी में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल, कई जिलों की पुलिस तैनात

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुराने विवाद पर घर पर फेंके पत्थर, बाहर खड़ी मोपेड में की तोड़फोड़, 6 लोगों पर एफआइआर

सागर

घर बनाने को लेकर दो भाईयों में जमकर विवाद, एक ने चाकू तो दूसरे ने डंडे से किया हमला

सागर

पैसों के लेनदेन पर वारदात, तीन आरोपियों ने पिता-पुत्र पर चलाए कटर

सागर

शादी के 5 साल होने के बाद भी बच्चा न होने से दुखी थे दंपती, इसलिए की खुदकुशी

सागर

ड्रॉप एंड गो लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं ऑटो, पार्सल विभाग के लोडिंग वाहन भी हो रहे यहीं पर खड़े

Autos are parked in the drop-and-go line, and the parcel department's loading vehicles are also parked there.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.