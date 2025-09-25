Patrika LogoSwitch to English

सागर

अधूरे ब्रिज का निर्माण पूरा करने प्रशासन नहीं दिला पा रहा जमीन, परेशान हो रहे हजारों लोग

शहर से निकाले जा रहे भारी वाहन, हादसों का बना रहता है डर, फिर भी अधिकारी बरत रहे लापरवाही

सागर

sachendra tiwari

Sep 25, 2025

The administration is unable to provide land to complete the construction of the incomplete bridge, causing distress to thousands of people.
आगासौद रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज

बीना. आगासौद रोड पर बने रहे ओवरब्रिज का अधूरा कार्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। निर्माण में बाधा जमीन का अधिग्रहण न होना है और प्रशासन ने अनिवार्य भू-अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिली है।
पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग द्वारा ब्रिज का निर्माण कराया जा रह है, जो गुना और झांसी रूट के रेलवे ट्रैक के ऊपर से बनना है। रेलवे ट्रैक के दोनों को ओवरब्रिज का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है, लेकिन बीच में एक किसान की जमीन को लेकर काम रुका हुआ है। किसान द्वारा जमीन न देने पर प्रशासन ने अनिवार्य भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है। ब्रिज अधूरा होने के कारण वहां से निकलने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और बीच शहर से भारी वाहन निकल रहे हैं।

बाइपास है आगासौद रोड
शहर से भारी वाहन बाहर से करने के लिए भोपाल तरफ आने-जाने वाले वाहनोंं को आंबेडकर तिराहा से होते हुए इसी रोड से निकाला जाता है। यह रोड रिफाइनरी बाइपास से होते हुए कुरवाई रोड को जोड़ता है। ब्रिज निर्माण के चलते वाहन चालक परेशानी से बचने के लिए शहर के बीच से निकलते हैं।

जमीन अधिग्रहण के पहले कर दिया निर्माण शुरू
कोई निर्माण कार्य शुरू करने के पहले जमीन संबंधी कार्य पूरा किया जाता है, लेकिन यहां जब काम आधा हो गया है, तब यह कार्य किया जा रहा है। यदि पहले यह प्रक्रिया पूर्ण गई होती, तो अभी तक ब्रिज तैयार हो जाता है। अब ड्राइंग के अनुसार आधा निर्माण हो चुका है।

धारा 19 के तहत जा चुकी है फाइल
अनिवार्य भू-अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के तहत धारा 19 के तहत फाइल कलेक्टर को भेजी गई है, इसमें आदेश होने का इंतजार है।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना

Published on:

25 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अधूरे ब्रिज का निर्माण पूरा करने प्रशासन नहीं दिला पा रहा जमीन, परेशान हो रहे हजारों लोग

