अधूरे ब्रिज का निर्माण पूरा करने प्रशासन नहीं दिला पा रहा जमीन, परेशान हो रहे हजारों लोग

बीना. आगासौद रोड पर बने रहे ओवरब्रिज का अधूरा कार्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। निर्माण में बाधा जमीन का अधिग्रहण न होना है और प्रशासन ने अनिवार्य भू-अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिली है।

पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग द्वारा ब्रिज का निर्माण कराया जा रह है, जो गुना और झांसी रूट के रेलवे ट्रैक के ऊपर से बनना है। रेलवे ट्रैक के दोनों को ओवरब्रिज का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है, लेकिन बीच में एक किसान की जमीन को लेकर काम रुका हुआ है। किसान द्वारा जमीन न देने पर प्रशासन ने अनिवार्य भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है। ब्रिज अधूरा होने के कारण वहां से निकलने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और बीच शहर से भारी वाहन निकल रहे हैं।