Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

कंपनी ने ब्रिज के गड्ढे भरने में फिर की खानापूर्ति शुरू, कुछ दिन में स्थिति हो जाएगी जस की तस

पार्षद ने एसडीएम से की उचित कार्य कराने की मांग, जिससे बार—बार हो रहे गड्ढों से मिल सके निजात

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 10, 2025

The company has started filling the potholes on the bridge again, the situation will return to normal in a few days.

ब्रिज के गड्ढा भरते हुए

बीना. झांसी रेलवे गेट स्थित ओवरब्रिज में जगह-जगह बड़े गड्ढे होने से वाहन चालक परेशान हैं और पिछले दिनों नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने सडक़ की उचित मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था।
इसके बाद रविवार को मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें गड्ढे भरे जा रहे हैं। नानक वार्ड पार्षद ने बताया कि ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी ने फिर खानापूर्ति शुरू कर दी है, जिससे कुछ दिनों में ही स्थिति जस की तस हो जाएगी। पहले भी इसी तरह का कार्य किया गया था। यदि अच्छे से कार्य किया गया होता, तो गड्ढे नहीं बनते। सड़क की खुदाई कर बेस बनाने के बाद डामरीकरण होने के बाद ही गड्ढों से निजात मिल सकती है। पार्षद ने एसडीएम से उचित तरीके से सडक़ की मरम्मत कराने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के साथ-साथ रेलवे क्षेत्र में ब्रिज की ऊपर की गई सीसी में भी जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी ऊपर के लेयर खराब होकर उखड़ रही है, लेकिन रेलवे ने यहां मरम्मत नहीं कराई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कंपनी ने ब्रिज के गड्ढे भरने में फिर की खानापूर्ति शुरू, कुछ दिन में स्थिति हो जाएगी जस की तस

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूसरे दिन चली अतिक्रमण हटाने की मुहिम, वसूला दस हजार रुपए जुर्माना

The encroachment removal drive continued for the second day, and a fine of ten thousand rupees was collected.
सागर

टेंडर निरस्त होने के बाद ठेकेदार ने किया काम शुरू, लगाई रोक

After the cancellation of the tender, the contractor started the work, but was stopped.
सागर

दो साल से धूल खा रही सोनोग्राफी मशीन, स्त्री रोग विशेषज्ञ की ट्रेनिंग का इंतजार

Sonography machine gathering dust for two years, waiting for training of gynecologist
सागर

शासकीय कॉलेज बीना और एक्सीलेंस कॉलेज सागर को हराकर अग्रणी महाविद्यालय बना विजेता

सागर

एक सप्ताह से लापता व्यक्ति का शव जिला अस्पताल के पीछे सेप्टिक टैंक में मिला

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.