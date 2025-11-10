कंपनी ने ब्रिज के गड्ढे भरने में फिर की खानापूर्ति शुरू, कुछ दिन में स्थिति हो जाएगी जस की तस

बीना. झांसी रेलवे गेट स्थित ओवरब्रिज में जगह-जगह बड़े गड्ढे होने से वाहन चालक परेशान हैं और पिछले दिनों नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने सडक़ की उचित मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था।

इसके बाद रविवार को मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें गड्ढे भरे जा रहे हैं। नानक वार्ड पार्षद ने बताया कि ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी ने फिर खानापूर्ति शुरू कर दी है, जिससे कुछ दिनों में ही स्थिति जस की तस हो जाएगी। पहले भी इसी तरह का कार्य किया गया था। यदि अच्छे से कार्य किया गया होता, तो गड्ढे नहीं बनते। सड़क की खुदाई कर बेस बनाने के बाद डामरीकरण होने के बाद ही गड्ढों से निजात मिल सकती है। पार्षद ने एसडीएम से उचित तरीके से सडक़ की मरम्मत कराने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के साथ-साथ रेलवे क्षेत्र में ब्रिज की ऊपर की गई सीसी में भी जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी ऊपर के लेयर खराब होकर उखड़ रही है, लेकिन रेलवे ने यहां मरम्मत नहीं कराई है।