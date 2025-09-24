Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

बीना-सागर रेल लाइन पर सब्जी मंडी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, हादसे का खतरा

The culvert near the vegetable market on the Bina-Sagar railway line is damaged, risking accidents.

सागर

sachendra tiwari

Sep 24, 2025

The culvert near the vegetable market on the Bina-Sagar railway line is damaged, risking accidents.
जर्जर पुलिया के दिख रहे सरिया

बीना. बीना-सागर रेल लाइन पर सब्जी मंडी के पास स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। समय रहते मरम्मत नहीं होने पर किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने रेलवे अधिकारियों से एक्स पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बीना से भोपाल तक हड़कंप मच गया।

शिकायत मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल आईओडब्ल्यू सुनील देशमुख मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया और मरम्मत कार्य की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी। रेलवे के उच्च स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद भोपाल मुख्यालय से भी लगातार अधिकारियों के फोन पुलिया की स्थिति की जानकारी लेने के लिए जंक्शन के अधिकारियों के लिए आते रहे। लोगों का कहना है कि पुलिया की जर्जर स्थिति से किसी दिन पुलिस ढह भी सकती है। इसकी जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने इसे सही कराने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है। लोगों ने मांग की है कि रेलवे तुरंत कार्रवाई करे और पुलिया को दुरुस्त कराए, ताकि बीना-सागर लाइन पर आवागमन सुरक्षित हो सके। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी गई है, शीघ्र ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना-सागर रेल लाइन पर सब्जी मंडी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, हादसे का खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.