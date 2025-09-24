बीना-सागर रेल लाइन पर सब्जी मंडी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, हादसे का खतरा

शिकायत मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल आईओडब्ल्यू सुनील देशमुख मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया और मरम्मत कार्य की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी। रेलवे के उच्च स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद भोपाल मुख्यालय से भी लगातार अधिकारियों के फोन पुलिया की स्थिति की जानकारी लेने के लिए जंक्शन के अधिकारियों के लिए आते रहे। लोगों का कहना है कि पुलिया की जर्जर स्थिति से किसी दिन पुलिस ढह भी सकती है। इसकी जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने इसे सही कराने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है। लोगों ने मांग की है कि रेलवे तुरंत कार्रवाई करे और पुलिया को दुरुस्त कराए, ताकि बीना-सागर लाइन पर आवागमन सुरक्षित हो सके। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी गई है, शीघ्र ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाएगा।