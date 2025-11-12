मृतका की छोटी बेटी भी आई डायरिया की चपेट में, सागर रेफर, पड़रई गांव में 4 बच्चों सहित 19 और मरीज मिले

डायरिया प्रभावित देवरी के पड़रई गांव में मंगलवार को भी 4 बच्चों सहित 19 और मरीज मिले हैं। इन मरीजों को चक्कर, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, बुखार, सिर व पैर दर्द, खांसी, गैस-जलन, श्वांस की समस्या थी। वहीं मृतका मनीषा यादव की छोटी बेटी 2.5 वर्षीय त्रिवेणी यादव भी डायरिया की चपेट में आ गई, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को सागर रेफर किया। त्रिवेणी के पिता पहले से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायत व राजस्व विभाग के अधिकारी भी गांव में सर्वे कर रहे हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। हालांकि मंगलवार को भी गांव के कुएं से लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। स्टूल टेस्ट की कल्चर रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। दूसरे दिन जो 19 मरीज मिले हैं, जिसमें 11 बुजुर्ग, 4 बच्चे व 4 अन्य महिला-पुरुष हैं।