दूसरे दिन चली अतिक्रमण हटाने की मुहिम, वसूला दस हजार रुपए जुर्माना

बीना. नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जो दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। कॉलेज तिराहा से आंबेडकर तिराहा तक दुकानों के बाहर फैला सामान, हाथ ठेलों को हटवाया गया। साथ ही आठ दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया।

दोपहर 1 बजे सीएमओ राहुल कौरव ने टीम के साथ कॉलेज तिराहा से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। सर्वोदय चौराहा से अटल मंच और आंबेडकर तिराहा तक लगे फल, सब्जी के ठेलों को हटवाकर सडक़ के दूसरी लगवाए गए। नाली के बाहर तक दुकान का सामान फैला होने पर जब्त भी किया गया। अतिक्रमण करने वाले आठ दुकानदारों से 10 हजार 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। यह मुहिम लगातार चलाई जानी है, जिससे शहर की मुख्य सडक़, चौराहा, तिराहा पर यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं, टीम के जाते ही दुकानदार और सब्जी, फल के ठेला लगाने वाले लोग वापस सडक़ पर आ जाते हैं। यदि सडक़ें अतिक्रमण मुक्त रहें, तो वाहन खड़े करने में भी परेशानी नहीं होगी।