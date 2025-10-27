स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दिया ध्यान और लगातार बढ़ते रहे मरीज, अभी भी बरती जा रही लापरवाही

बीना. आगासौद गांव में डेंगू के मरीज लगातार निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां स्वास्थ्य शिविर लगाने की जरूरत हैं, लेकिन अभी सिर्फ यहां कुछ घरों में दवाओं का छिडक़ाव हुआ है और लार्वा सर्वे किया गया है। साथ ही एनएस-1 की किट में रिपोर्ट पॉजीटिव है, लेकिन इसे सही नहीं माना जाता है। इसके बाद भी एलाइजा जांच के लिए एक भी सैम्पल नहीं लिया गया है।

पत्रिका टीम ने रविवार को गांव पहुंचकर बीमारों के परिजनों से चर्चा की। गांव के सनमत ङ्क्षसह ने बताया कि वह सिर दर्द और बुखार से पीडि़त हैं। साथ ही डॉक्टर ने डेंगू की लक्षण बताए हैं। साथ ही पूरे परिवार के करीब बीस सदस्य बीमार हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ध्यान नहीं जा रहा है। परिवार के कुछ सदस्य रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। इसी तरह दिनेश नामदेव ने बताया कि उनकी मां भर्ती हैं और उन्हें भी डेंगू की लक्षण हैं। उनके यहां स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम लार्वा सर्वे या दवा का छिडक़ाव करने नहीं पहुंची है। हेमलता चौरसिया ने बताया कि उनका बेटा योगेन्द्र चौरसिया रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती है और बेटी अमृता चौरसिया को भी लक्षण थे, जो इलाज के बाद स्वस्थ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सिर दर्द, बुखार के मरीज ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए।