Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

विधी महाविद्यालय का नहीं बन सका भवन, कक्षाएं संचालित करने नहीं पर्याप्त जगह, मान्यता छिनने का बना खतरा

पीजी कॉलेज के अतिरिक्त कक्षों को लेकर चल रही खींचतान, विधी महाविद्यालय को देने पर आपत्ति

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 02, 2025

The Law College building could not be constructed, there was not enough space to conduct classes, and there was a threat of losing its recognition.

अधूरा पड़ा विधी महाविद्यालय का भवन

बीना. शासकीय विधी महाविद्यालय के लिए कई वर्षों के इंतजार के बाद मान्यता मिली थी और 180 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय के भवन का निर्माण पीपरखेड़ी गांव के पास हो रहा है, जो अभी अधूरा है। इसलिए कक्षाएं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने कक्षों में संचालित हो रही हंै, लेकिन वहां पर्याप्त जगह न होने से विद्यार्थी परेशान हैं। इसके लिए नए अतिरिक्त कक्षों की मांग की गई थी, लेकिन इसको लेकर खींचतान चल रही है। भवन न होने पर मान्यता पर छिनने का खतरा बना हुआ है।
विधी महाविद्यालय वर्ष 2023-24 से शुरू हुआ है और यह तीसरा वर्ष है। भवन न होने के कारण कक्षाएं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने तीन कमरों में संचालित हो रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने पर यहां बने अतिरिक्त कक्षों की मांग विधी महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य से की थी, जो उन्हें नहीं मिले हैं। कक्षों को लेकर खींचतान चल रही है और एसडीएम ने इस संंबंध में बैठक कर चर्चा की है, लेकिन फिर भी शनिवार तक कक्ष नहीं मिले थे। महाविद्यालय का भवन न होने सहित अन्य सुविधाओं के अभाव में विधी महाविद्यालय की मान्यता छिनने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि बीसीआइ टीम का निरीक्षण कभी भी हो सकता है। वहीं, पीपरखेड़ी में बन रहे विधी महाविद्यालय भवन का निर्माण 2023 से चल रहा है, जो 759.59 लाख रुपए में तैयार होना है, लेकिन कार्य की धीमी गति से होने के कारण समय-सीमा निकलने के बाद भी भवन अधूरा है। अगले वर्ष ही यह भवन तैयार हो पाएगा। यदि यह भवन बन जाता, तो कक्षाएं संचालित करने में परेशानी नहीं होती।

भवन हो रहे खंडहर
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्षों पहले कन्या छात्रावास के लिए बनाए गए भवन बिना उपयोग के ही खंडहर हो गए हैं। यदि इन भवनों की सही तरीके से देखभाल होती, तो इनमें विधी महाविद्यालय संचालित हो सकता था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इन भवनों को जर्जर घोषित कर गिराने के पत्र लिखे जा रहे हैं।

दिसंबर तक का दिया है समय
विधी महाविद्यालय के भवन की समय-सीमा निकलने पर कार्य नहीं हो पाया है, जिससे दिसंबर तक का समय ठेकेदार को दिया गया है। करीब 70 प्रतिशत काम हो चुका है और दिसंबर तक भवन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
केके कोरी, एसडीओ, पीआइयू

नहीं मिले कक्ष
महाविद्यालय संचालित करने अतिरिक्त कक्ष नहीं मिले हैं, जिससे पुराने कक्षों में ही कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं। बीसीआइ टीम का निरीक्षण कभी भी हो सकता है और भवन, सुविधाएं न होने पर मान्यता छिनने का खतरा रहेगा।
डॉ. आनंद सिंह, प्राचार्य, विधी महाविद्यालय

सौंप दी है चाबी
अतिरिक्त कक्षों की चाबी प्राचार्य को सौंप दी है और जो भी जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद विधी महाविद्यालय को मान्यता मिली है। पूरा स्टाफ का सहयोग रहेगा।
डॉ. रेखा बरेठिया, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / विधी महाविद्यालय का नहीं बन सका भवन, कक्षाएं संचालित करने नहीं पर्याप्त जगह, मान्यता छिनने का बना खतरा

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कटरा मंदिर मेले में गई महिलाओं के मंगलसूत्र, चेन गले से छीने

Mangalsutras and chains snatched from the necks of women who went to the Katra temple fair
सागर

भाजपा के सांसद-विधायक-महापौर ‘लापता’! शहर में लगे पोस्टर, मचा सियासी बवाल

MP-MLA missing posters congress bjp bulldozer politics mp news
सागर

पुण्य ओस की बूंद की तरह, पाप बारिश के पानी की तरह है : अनंत सागर

सागर

मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, युवती की मौत, 6 घायल

सागर

भारतीय ज्ञान परंपरा का सच्चा सार ज्ञान के निरंतर प्रवाह में निहित

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.