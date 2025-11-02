विधी महाविद्यालय का नहीं बन सका भवन, कक्षाएं संचालित करने नहीं पर्याप्त जगह, मान्यता छिनने का बना खतरा

बीना. शासकीय विधी महाविद्यालय के लिए कई वर्षों के इंतजार के बाद मान्यता मिली थी और 180 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय के भवन का निर्माण पीपरखेड़ी गांव के पास हो रहा है, जो अभी अधूरा है। इसलिए कक्षाएं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने कक्षों में संचालित हो रही हंै, लेकिन वहां पर्याप्त जगह न होने से विद्यार्थी परेशान हैं। इसके लिए नए अतिरिक्त कक्षों की मांग की गई थी, लेकिन इसको लेकर खींचतान चल रही है। भवन न होने पर मान्यता पर छिनने का खतरा बना हुआ है।

विधी महाविद्यालय वर्ष 2023-24 से शुरू हुआ है और यह तीसरा वर्ष है। भवन न होने के कारण कक्षाएं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने तीन कमरों में संचालित हो रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने पर यहां बने अतिरिक्त कक्षों की मांग विधी महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य से की थी, जो उन्हें नहीं मिले हैं। कक्षों को लेकर खींचतान चल रही है और एसडीएम ने इस संंबंध में बैठक कर चर्चा की है, लेकिन फिर भी शनिवार तक कक्ष नहीं मिले थे। महाविद्यालय का भवन न होने सहित अन्य सुविधाओं के अभाव में विधी महाविद्यालय की मान्यता छिनने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि बीसीआइ टीम का निरीक्षण कभी भी हो सकता है। वहीं, पीपरखेड़ी में बन रहे विधी महाविद्यालय भवन का निर्माण 2023 से चल रहा है, जो 759.59 लाख रुपए में तैयार होना है, लेकिन कार्य की धीमी गति से होने के कारण समय-सीमा निकलने के बाद भी भवन अधूरा है। अगले वर्ष ही यह भवन तैयार हो पाएगा। यदि यह भवन बन जाता, तो कक्षाएं संचालित करने में परेशानी नहीं होती।