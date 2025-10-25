नेता प्रतिपक्ष ने कहा: स्थानीय को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का क्या औचित्य, सफाई और सडक़ के गड्ढों पर जवाब दो

बीना. नगर पालिका में छह माह से परिषद की बैठक आयोजित नहीं की गई है और शुक्रवार को अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव, जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कमी के लिए धन्यवाद और आत्मनिर्भर भारत संकल्प प्रस्ताव पारित करने के प्रकरण पर विचार के बिन्दु एजेंडा में रखे गए थे। छह माह बाद हुई बैठक में भी शहर विकास को लेकर एक भी बिन्दु नहीं था।

नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने एजेंडा को देखकर ही आपत्ति उठाते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था चौपट है, सडक़ों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों का चलना मुश्किल है, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं और अवारा मवेशी से लोग परेशान हैं। इसके बाद भी परिषद की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज एक भी पार्षद विकास कार्यों से संतुष्ठ नहीं है। सुलभ शौचालय न होना सबसे बड़ी समस्या है, जो अधूरे पड़े हैं। एक देश-एक चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का उसे नगर पालिका की बैठक में रखने का क्या औचित्य है। साथ ही पहले यह देखना चाहिए कि देश एक चुनाव के लिए सक्षम है या नहीं। पहले डिजीटल इंडिया चालू किया गया था, जिसमें आज ऑनलाइन टैक्स भरने के बाद रसीद लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बात पर नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि बैठक में जो बिन्दु हैं उसपर बात करें। एक देश-एक चुनाव के संबंध में सभी लोगों की राय ली जा रही है और यदि एक चुनाव होगा, तो उससे करोड़ों रुपए बचेंगे, बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी और अन्य लाभ होंगे। दो सुलभ शौचालय के कार्य अधूरे हैं, जिससे फिर से टेंडर किए गए हैं और एक के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इस अवसर पर पार्षद मधुलिका यादव, नीतू राय, शशि तिवारी, मीना चौबे, रजनी साहू, अनुराधा यादव, अजय ठाकुर, विजय लखेरा, बीडी रजक, अतीक खान आदि उपस्थित थे।