नेता प्रतिपक्ष ने कहा: स्थानीय को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का क्या औचित्य, सफाई और सडक़ के गड्ढों पर जवाब दो

बैठक में चर्चा करते हुए
बीना. नगर पालिका में छह माह से परिषद की बैठक आयोजित नहीं की गई है और शुक्रवार को अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव, जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कमी के लिए धन्यवाद और आत्मनिर्भर भारत संकल्प प्रस्ताव पारित करने के प्रकरण पर विचार के बिन्दु एजेंडा में रखे गए थे। छह माह बाद हुई बैठक में भी शहर विकास को लेकर एक भी बिन्दु नहीं था।
नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने एजेंडा को देखकर ही आपत्ति उठाते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था चौपट है, सडक़ों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों का चलना मुश्किल है, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं और अवारा मवेशी से लोग परेशान हैं। इसके बाद भी परिषद की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज एक भी पार्षद विकास कार्यों से संतुष्ठ नहीं है। सुलभ शौचालय न होना सबसे बड़ी समस्या है, जो अधूरे पड़े हैं। एक देश-एक चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का उसे नगर पालिका की बैठक में रखने का क्या औचित्य है। साथ ही पहले यह देखना चाहिए कि देश एक चुनाव के लिए सक्षम है या नहीं। पहले डिजीटल इंडिया चालू किया गया था, जिसमें आज ऑनलाइन टैक्स भरने के बाद रसीद लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बात पर नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि बैठक में जो बिन्दु हैं उसपर बात करें। एक देश-एक चुनाव के संबंध में सभी लोगों की राय ली जा रही है और यदि एक चुनाव होगा, तो उससे करोड़ों रुपए बचेंगे, बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी और अन्य लाभ होंगे। दो सुलभ शौचालय के कार्य अधूरे हैं, जिससे फिर से टेंडर किए गए हैं और एक के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इस अवसर पर पार्षद मधुलिका यादव, नीतू राय, शशि तिवारी, मीना चौबे, रजनी साहू, अनुराधा यादव, अजय ठाकुर, विजय लखेरा, बीडी रजक, अतीक खान आदि उपस्थित थे।
उपाध्यक्ष कहा हाथ उठाकर दो सहमति
एजेंडा में शामिल बिन्दुओं पर विपक्ष ने सहमति नहीं दी। सहमति के लिए उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया ने सभी से हाथ उठाने के लिए कहा था, जिसपर नेता प्रतिपक्ष ने कहा हाथ नहीं उठाएंगे, तो क्या कार्रवाई करा दोगे, तो उपाध्यक्ष ने कहा हां करा देंगे। इसपर नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि दबाव बनाकर प्रस्तावों पर सहमति ली जा रही है।
तीन साल में नहीं लग पाए खंभे
पार्षद गौरी राय ने कहा कि तीन साल पहले टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तक खंभे नहीं लगे हैं। पिछले दिनों से बिगड़ी सफाई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में बीना की थू-थू हो रही है, इसमें सुधार हो। यदि ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई की जाए। जिसपर अध्यक्ष ने कहा कि दो बार टेंडर होने पर ठेकेदार ने काम नहीं और अब तीसरी बार टेंडर हो रहा है। कांग्रेस पार्षद विवेक पोरिया ने कहा उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। पाठक वार्ड पार्षद प्रकाश बजाज ने कहा कि उनके वार्ड में एक भाजपा नेता ने नाले पर रोड बना दिया है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।
सभी के सहयोग से जल्द करेंगे सुधार
सीएमओ राहुल कौरव ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था 15 से 20 दिन में सुधार दी जाएगी और सभी निर्माण कार्य करीब ढाई महिनों में चालू हो जाएंगे। पहले रेमकी पर निर्भर हो गए हैं और निकाय के संसाधन नहीं हो पाए, इसलिए व्यवस्था बिगड़ी है। कंपनी अभी डंप नहीं उठा रही है। पहले जैसे व्यवस्था करने की बात की है और उसके लिए रुपयों की जरूरत है और इसके लिए टैक्स की सख्ती से वसूली कराना जरूरी है, जिसमें सभी के सहयोग चाहिए।
