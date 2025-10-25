Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

नेता प्रतिपक्ष ने कहा: स्थानीय को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का क्या औचित्य, सफाई और सडक़ के गड्ढों पर जवाब दो

अध्यक्ष बोलीं: बिन्दु पर बात करें, एक बार चुनाव होने से होंगे कई लाभ, नगर पालिका में आयोजित हुई बैठक

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 25, 2025

The Leader of the Opposition said: What is the point of discussing national issues instead of local ones, answer on cleanliness and potholes on the roads.

बैठक में चर्चा करते हुए

बीना. नगर पालिका में छह माह से परिषद की बैठक आयोजित नहीं की गई है और शुक्रवार को अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव, जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कमी के लिए धन्यवाद और आत्मनिर्भर भारत संकल्प प्रस्ताव पारित करने के प्रकरण पर विचार के बिन्दु एजेंडा में रखे गए थे। छह माह बाद हुई बैठक में भी शहर विकास को लेकर एक भी बिन्दु नहीं था।
नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने एजेंडा को देखकर ही आपत्ति उठाते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था चौपट है, सडक़ों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों का चलना मुश्किल है, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं और अवारा मवेशी से लोग परेशान हैं। इसके बाद भी परिषद की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज एक भी पार्षद विकास कार्यों से संतुष्ठ नहीं है। सुलभ शौचालय न होना सबसे बड़ी समस्या है, जो अधूरे पड़े हैं। एक देश-एक चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का उसे नगर पालिका की बैठक में रखने का क्या औचित्य है। साथ ही पहले यह देखना चाहिए कि देश एक चुनाव के लिए सक्षम है या नहीं। पहले डिजीटल इंडिया चालू किया गया था, जिसमें आज ऑनलाइन टैक्स भरने के बाद रसीद लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बात पर नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि बैठक में जो बिन्दु हैं उसपर बात करें। एक देश-एक चुनाव के संबंध में सभी लोगों की राय ली जा रही है और यदि एक चुनाव होगा, तो उससे करोड़ों रुपए बचेंगे, बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी और अन्य लाभ होंगे। दो सुलभ शौचालय के कार्य अधूरे हैं, जिससे फिर से टेंडर किए गए हैं और एक के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इस अवसर पर पार्षद मधुलिका यादव, नीतू राय, शशि तिवारी, मीना चौबे, रजनी साहू, अनुराधा यादव, अजय ठाकुर, विजय लखेरा, बीडी रजक, अतीक खान आदि उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष कहा हाथ उठाकर दो सहमति
एजेंडा में शामिल बिन्दुओं पर विपक्ष ने सहमति नहीं दी। सहमति के लिए उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया ने सभी से हाथ उठाने के लिए कहा था, जिसपर नेता प्रतिपक्ष ने कहा हाथ नहीं उठाएंगे, तो क्या कार्रवाई करा दोगे, तो उपाध्यक्ष ने कहा हां करा देंगे। इसपर नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि दबाव बनाकर प्रस्तावों पर सहमति ली जा रही है।

तीन साल में नहीं लग पाए खंभे
पार्षद गौरी राय ने कहा कि तीन साल पहले टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तक खंभे नहीं लगे हैं। पिछले दिनों से बिगड़ी सफाई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में बीना की थू-थू हो रही है, इसमें सुधार हो। यदि ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई की जाए। जिसपर अध्यक्ष ने कहा कि दो बार टेंडर होने पर ठेकेदार ने काम नहीं और अब तीसरी बार टेंडर हो रहा है। कांग्रेस पार्षद विवेक पोरिया ने कहा उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। पाठक वार्ड पार्षद प्रकाश बजाज ने कहा कि उनके वार्ड में एक भाजपा नेता ने नाले पर रोड बना दिया है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

सभी के सहयोग से जल्द करेंगे सुधार
सीएमओ राहुल कौरव ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था 15 से 20 दिन में सुधार दी जाएगी और सभी निर्माण कार्य करीब ढाई महिनों में चालू हो जाएंगे। पहले रेमकी पर निर्भर हो गए हैं और निकाय के संसाधन नहीं हो पाए, इसलिए व्यवस्था बिगड़ी है। कंपनी अभी डंप नहीं उठा रही है। पहले जैसे व्यवस्था करने की बात की है और उसके लिए रुपयों की जरूरत है और इसके लिए टैक्स की सख्ती से वसूली कराना जरूरी है, जिसमें सभी के सहयोग चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नेता प्रतिपक्ष ने कहा: स्थानीय को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का क्या औचित्य, सफाई और सडक़ के गड्ढों पर जवाब दो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए होनी थी लोक सुनवाई, नहीं पहुंचे अधिकारी

Public hearing was to be held for environmental approval, officials did not arrive.
सागर

भावांतर योजना: पहले दिन सर्वर ने किया परेशान, पंद्रह मिनट में बन पाई प्रवेश पर्ची, डाक भी हुई प्रभावित

Bhavantar Yojana: Server caused problems on the first day, entry slips were made in fifteen minutes, postal mail was also affected
सागर

6 आदतन अपराधी मोतीनगर पुलिस की हिरासत में, त्योहार को देखते हुए कार्रवाई

सागर

दीपावली के दूसरे दिन भी शहर की आबोहवा खराब, एक्यूआई 228 रहा

सागर

कार से अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.