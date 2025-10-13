रेस्टोरेंट में चोरी कर सीसीटीवी और डीवीआर तक उखाड़ ले गए बदमाश, कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज में बीती रात वारदात

कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज में बीती रात बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में सेंध लगाकर नकदी, मोबाइल सहित कीमती सामग्री चोरी कर ली। बदमाशों ने चोरी के बाद रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। यह वारदात बीती रात करीब 1 से 1.30 बजे की बताई जा रही है। शिकायत के बाद कैंट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रेस्टोरेंट संचालक संजय जैन ने बताया कि रविवार सुबह जब वह रेस्टोरेंट खोलने पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ था। अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। नकदी व अन्य कीमती सामग्री गायब थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना कैंट थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बदमाश दुकान से करीब 16500 रुपए नकद, एक मोबाइल, मिक्सर मशीन, सीसीटीवी, डीवीआर सिस्टम लेकर भागे।

रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि आरोपी वारदात के सबूत मिटाने डीवीआर तक ले गए जिससे वारदात के फुटेज नहीं मिले। पुलिस अब आसपास के अन्य सीसीटीवी की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।