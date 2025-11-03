Patrika LogoSwitch to English

सागर

गणेश वार्ड की टंकी के लिए नपा ने भीम वार्ड मे तलाशी जगह, जल्द होगा निर्माण शुरू

ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जा रही थी टंकी पर लगाई रोक, कंपनी ने की है लापरवाही, भुगतान रोका

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 03, 2025

The Municipal Corporation has searched for a place in Bhim Ward for the tank in Ganesh Ward, construction will begin soon.

ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई टंकी का रोका कार्य

बीना. अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में कार्य चल रहा है। इसके तहत गणेश वार्ड में भी टंकी का निर्माण होना है, लेकिन यह टंकी बिना अनुमति के गुलौआ पंचायत में बनाई जा रही थी। नगर पालिका ने इसपर रोक लगा दी थी और भुगतान नहीं किया है। इसके बाद टंकी निर्माण के लिए भीम वार्ड में जगह तलाशी गई है।
गुलौआ गांव में शहर के पास ही शासकीय जमीन खाली पड़ी है, जहां नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने टंकी का निर्माण शुरू कर दिया था। पिलर भी खड़े हो गए थे, लेकिन फरवरी माह में इसपर रोक लगा दी गई थी और फिर कार्य शुरू नहीं हुआ है। पंचायत में किसी कार्य को करने के पूर्व नपा को राजस्व विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अध्यक्ष ने भी इस टंकी के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी और भुगतान भी नहीं किया गया है। अब नगर पालिका ने टंकी निर्माण के लिए भीम वार्ड में जगह की तलाश की है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि कंपनी ने भी कार्य में लापरवाही बरती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन डाल दी थी और आपत्ति आने पर लाइन निकालनी निकालनी पड़ी थी।

टंकी निर्माण में हो रही देरी
शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कारण टंकी का निर्माण रुका हुआ है। टंकी बनने के बाद वार्डवासियों को सुविधा होगी और वह इसका इंतजार वह कर रहे हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में टंकी निर्माण शुरू होते ही रोक लगाकर दूसरी जगह कार्य कराया जाता, तो अभी तक टंकी का निर्माण हो चुका होता।

Published on:

03 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गणेश वार्ड की टंकी के लिए नपा ने भीम वार्ड मे तलाशी जगह, जल्द होगा निर्माण शुरू

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

