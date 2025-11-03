गणेश वार्ड की टंकी के लिए नपा ने भीम वार्ड मे तलाशी जगह, जल्द होगा निर्माण शुरू

बीना. अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में कार्य चल रहा है। इसके तहत गणेश वार्ड में भी टंकी का निर्माण होना है, लेकिन यह टंकी बिना अनुमति के गुलौआ पंचायत में बनाई जा रही थी। नगर पालिका ने इसपर रोक लगा दी थी और भुगतान नहीं किया है। इसके बाद टंकी निर्माण के लिए भीम वार्ड में जगह तलाशी गई है।

गुलौआ गांव में शहर के पास ही शासकीय जमीन खाली पड़ी है, जहां नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने टंकी का निर्माण शुरू कर दिया था। पिलर भी खड़े हो गए थे, लेकिन फरवरी माह में इसपर रोक लगा दी गई थी और फिर कार्य शुरू नहीं हुआ है। पंचायत में किसी कार्य को करने के पूर्व नपा को राजस्व विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अध्यक्ष ने भी इस टंकी के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी और भुगतान भी नहीं किया गया है। अब नगर पालिका ने टंकी निर्माण के लिए भीम वार्ड में जगह की तलाश की है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि कंपनी ने भी कार्य में लापरवाही बरती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन डाल दी थी और आपत्ति आने पर लाइन निकालनी निकालनी पड़ी थी।