नपा ने सख्ती से हटाया अतिक्रमण, दुकान के बाहर फैला सामान किया जब्त, वसूला जुर्माना

बीना. नगर पालिका की टीम ने शनिवार को सख्ती से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सामान जब्त किया और जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान दुकानदारों ने सीएमओ सहित अन्य कर्मचारियों से बहस की और सामान जब्त करने का विरोध जताया।

सीएमओ राहुल कौरव दोपहर 12 बजे अतिक्रमण दल के साथ कार्रवाई करने निकले थे और सर्वोदय चौराहा, गांधी चौराहा, महावीर चौक सहित अन्य जगहों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। इस दौरान सडक़ पर फैले सामान को जब्त भी किया गया, जिसमें 17 दुकानदारों ने 20 हजार 300 रुपए जुर्माना वसूला गया है। सामान जब्त करते समय दुकानदारों ने सीएमओ और कर्मचारियों से बहस करते हुए विरोध जताया, लेकिन टीम ने कार्रवाई जारी रखी। एक भाजपा नेता की दुकान के बाहर भी सामान फैला था, जिसे टीम ने जब्त कर लिया, जिसपर सीएमओ से भाजपा नेता ने बहस की। गौरतलब है कि नगर पालिका द्वारा पिछले करीब आठ दिनों से लगातार एनाउंस कराकर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने ध्यान नहीं दिया और जब टीम कार्रवाई करने पहुंची, तो विरोध जताते हुए नजर आए। वहीं, कुछ लोगों ने दल को देखकर स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, जिससे सामान में टूट-फूट न हो सके।