बारिश का कहर, फसल रह गई छोटी, चार-चार फलियां आईं, नहीं निकलेगी लागत

बीना. इस वर्ष खरीफ फसल को शुरुआत से हो रही बारिश ने प्रभावित किया है, जिससे फसल बहुत छोटी रह गई है और उत्पादन ना के बराबर होगा। क्षेत्र के कई किसानों ने तो सोयाबीन, उड़द की फसल पर ट्रैक्टर का पंजा चलाकर बखरनी कर दी है। साथ ही खेत सूखते ही अधिकांश किसान फसलों की बखरनी करने की तैयारी में हैं।

क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी 38000 हैक्टेयर और उड़द की बोवनी 8000 हैक्टेयर में हुुई है। बारिश से सबसे ज्यादा दोनों फसलों को नुकसान हुआ है। स्थिति यह है कि फसल आधा फीट की रह गई है और चार-चार फलियां नजर आ रही हैं, जिससे किसानों को लागत निकलने की भी उम्मीद नहीं है। साथ ही फसल की कटाई कराना भी महंगी पड़ेगी, इसलिए उसकी बखरनी कर रहे हैं, जिससे अगली फसल के लिए खेत तैयार हो सकें। किसान फसल खराब होने पर राहत राशि और बीमा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे रबी सीजन की फसल की बोवनी के लिए खाद बीज की व्यवस्था कर सकें।