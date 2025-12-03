एमपीआरआरडीए के मापदंडों के अनुरूप रिफाइनरी प्रबंधन ने नहीं बनाया वैकल्पिक रोड, विभाग ने लेने से किया इंकार

बीना. प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बिल्धई से भांकरई तक बने रोड का 1.90 किमी का हिस्सा बीपीसीएल रिफाइनरी प्रबंधन ने विधिवत तरीके से नहीं लिया है और बाउंड्रीवॉल के अंदर कर लिया है। प्रबंधन ने इसकी जगह बाजू से दूसरा मार्ग बनाया है, जिसे एमपीआआरडीए (मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण) के आधिपत्य में लिए जाने के लिए रिफाइनरी प्रबंधन ने पत्र लिखा है, लेकिन विभाग से रोड अपने आधिपत्य में लेने से इंकार कर दिया है और इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं।

बीपीसीएल के चीफ मैनेजर केपी मिश्रा द्वारा एमपीआरआरडीए को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 2009-10 में प्रशासन के कहने पर बीपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि रोड के लिए दी गई थी, जिसका रखरखाव एमपीआरआरडीए द्वारा किया जा रहा है। रिफाइनरी विस्तार के दौरान नई इकाइयां विकसित हो रही हैं, इसलिए बीपीसीएल बीआर परिसर को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है, जिसमें 1.90 किमी का हिस्सा उपयोग में लिया गया है और इसकी जगह वैकल्पिक रोड बनाया गया है। इसकी देखरेख और रखरखाव के लिए एमपीआरआरडीए के आधिपत्य में लेने के लिए कहा है।