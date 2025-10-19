औद्योगिक क्षेत्र जाने वाली सड़क में हर कदम पर गड्ढे, फिर भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

बीना. एमपीआइडीसी का औद्योगिक क्षेत्र नौगांव में स्थित है और इसके लिए बीना-खुरई रोड से वहां तक एकेवीएन (औद्योगिक केंद्र विकास निगम) द्वारा करीब दस वर्ष पूर्व सड़क बनाई गई थी, जो रेलवे क्षेत्र से निकली है। इस सडक़ में सागर गेट से औद्योगिक क्षेत्र तक हर कदम पर गड्ढे हो गए हैं। इसके बाद भी मरम्मत कार्य तक नहीं किया जा रहा है।

इस सड़क से औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले भारी वाहन चौबीसों घंटे निकलते हैं। साथ ही यह सडक़ रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, भीम वार्ड, गणेश वार्ड, महाविद्यालय, स्कूल सहित कई कार्यालयों को जोड़ती है। गड्ढों के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और कई बार मोटर साइकिल चालक गिरकर घायल भी हो जाते हैं। करीब दस वर्ष पहले यह सडक़ बनी थी और उस समय ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था, जिससे कुछ दिनों में ही ऊपर की लेयर खराब हो गई थी और लोगों के विरोध के बाद डामर की पतली लेयर डाली गई थी, जो तभी उखड़ गई थी। विभाग के अधिकारियों को सडक़ खराब होने की जानकारी है, लेकिन यहां मरम्मत तक नहीं की जा रही है।