कर्मचारियों का शव भेजने स्टाफ ने रुपए एकत्रित कर उपलब्ध कराया वाहन

बीना. सड़क दुर्घटना में पोस्ट ऑफिस के दो कर्मचारियों की शुक्रवार की रात मौत हो गई थी। सुबह दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया और एक मृतक के परिजन आने के बाद दोपहर में शव लेकर चले गए थे।

रौनक पिता जितेन्दर जाट (20) निवासी भागखेड़ा हरियाणा, जो तेंदूखेड़ा दमोह में पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है। शुक्रवार को वह सूर्यकांत पिता गंगाधर साहू (20) निवासी बरगांव जांचगीर चंप छत्तीसगढ़, हाल निवासी तेंदूखेड़ा के साथ बीना पोस्ट ऑफिस में पदस्थ दीपक पिता मुकेश राजपूत (22) निवासी पलवल खेड़ा सराय हरियाणा से हाल निवासी छोटी बजरिया मिलने आए थे। तीनों शुक्रवार रात मोटर साइकिल से बीना तरफ आ रहे थे उसी समय ट्रक की क्रासिंग करते हुए सामने से आ रही एक मोटर साइकिल से भिड़ंत हो गई, जिसमें दीपक और सूर्यकांत की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई थी। मोटर साइकिल दीपक चला रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई थी और शनिवार सुबह दीपक के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे और शव का पीएम कराकर एंबुलेंस से घर ले गए। विभाग के स्टाफ ने एंबुलेंस के लिए रुपए एकत्रित कर दिए, जिससे परिजनों को परेशानी न हो। वहीं, सूर्यकांत के परिजन शनिवार की रात करीब 11 बजे बीना पहुंच सके और उन्हें पुलिस ने शव सुपुर्द किया।