दुकान की दूसरी मंजिल का कांच तोड़कर अंदर घुसा चोर, नकदी और सामान किया चोरी

बीना. स्टेशन रोड पर नगर पालिका के पास स्थित एक दुकान की दूसरी मंजिल का कांच तोडकऱ अज्ञात चोर ने गुरुवार की देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दुकान का निरीक्षण किया और अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है।

विशाल धामेचा ने बताया कि स्टेशन रोड पर उनकी दुकान है, जिसमें कास्मैटिक्स, कपड़ा का व्यापार है और ब्यूटी पार्लर संचालित हो रहा है। शुक्रवार की सुबह जब वह दुकान पहुंचे, तो दूसरी मंजिल का कांच टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा, तो दराज से नकदी चोरी हो चुके थे। साथ ही अन्य सामान भी चोरी हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की, जिसमें चोर बाजू में बन रहे एक भवन से कांच तोडकऱ अंदर पहुंचा था। कांच तोडऩे के लिए फावड़ा लेकर आया था, जो दुकान में मिला है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक चोर नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।