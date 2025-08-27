जनपद शिक्षा केन्द्र में नहीं एक भी जनशिक्षक, स्कूलों की जांच सहित अन्य कार्य प्रभावित

बीना. जनपद शिक्षा केन्द्र में एक साल से जनशिक्षक ना होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। नियमानुसार एक जनशिक्षा केन्द्र पर दो जनशिक्षक होना चाहिए। इस पद पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

जनपद शिक्षा केन्द्र पर पदस्थ जनशिक्षक स्कूलों का निरीक्षण करने सहित शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों में मार्गदर्शन देने, योजनाओं का क्रियान्वयन कराने, संकुल से जारी आदेशों को आदेशों को स्कूलों तक पहुंचाने सहित अन्य कार्य करते हैं। इसके बाद भी अधिकारी जनशिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण भी नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर शिक्षक मनमर्जी से स्कूल पहुंच रहे हैं, तो समय से पहले स्कूल बंद कर घर चले जाते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।