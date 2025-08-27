जनपद शिक्षा केन्द्र में नहीं एक भी जनशिक्षक, स्कूलों की जांच सहित अन्य कार्य प्रभावित

बीना. जनपद शिक्षा केन्द्र में एक साल से जनशिक्षक ना होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। नियमानुसार एक जनशिक्षा केन्द्र पर दो जनशिक्षक होना चाहिए। इस पद पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।
जनपद शिक्षा केन्द्र पर पदस्थ जनशिक्षक स्कूलों का निरीक्षण करने सहित शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों में मार्गदर्शन देने, योजनाओं का क्रियान्वयन कराने, संकुल से जारी आदेशों को आदेशों को स्कूलों तक पहुंचाने सहित अन्य कार्य करते हैं। इसके बाद भी अधिकारी जनशिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण भी नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर शिक्षक मनमर्जी से स्कूल पहुंच रहे हैं, तो समय से पहले स्कूल बंद कर घर चले जाते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
एक केन्द्र पर होते हैं दो जनशिक्षक
नियमानुसार एक केन्द्र पर दो जनशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। बीना ब्लॉक में कुल छह जनशिक्षा केन्द्र हैं और इनके अनुसार 12 जनशिक्षक नियुक्त होना चाहिए। जनशिक्षकों की नियुक्ति होने से उस क्षेत्र के स्कूलों की निगरानी होगी। यदि कोई शिक्षक मनमानी करता है, तो प्रस्ताव बनाकर बीआरसीसी कार्यालय को भेजा जाता है।
बीएसी के पद भी हैं खाली
जनपद शिक्षा केन्द्र में बीएसी के पांच पद हैं, जिसमें सिर्फ 3 बीएसी नियुक्त हैं और दो पद खाली पड़े हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही जो बीएसी नियुक्त हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह कार्य कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं सूचना
इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है। जिले से ही प्रतिनियुक्ति की जाती है।
महेन्द्र सिंह, बीआरसीसी, बीना