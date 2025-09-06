दूसरे नामों पर फर्जी सिम बनवाकर करते थे साइबर फ्रॉड, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह

देवरी पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले का पर्दाफाश किया है। थाना क्षेत्र के दो युवक अपने परिचितों व अन्य लोगों के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के जरिए फर्जी सिम हासिल कर लेते थे, जिनसे साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। देवरी पुलिस के पास बीते दिन जैसे ही शिकायत आई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए पड़ताल की और दो आरोपियों को फर्जी सिमों व अन्य साक्ष्यों के साथ दबोच लिया। देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि आवेदक पीरअली शाह पुत्र कालू शाह और मदन पुत्र काशीराम कोरी द्वारा अलग-अगल लिखित आवेदन देवरी थाने में प्रस्तुत किए गए थे। आवेदनों में कहा गया था कि अनावेदक इकबाल खान उर्फ शालू निवासी कौशल किशोर वार्ड और अमित साहू निवासी झुनकू वार्ड देवरी द्वारा उसके नाम से फर्जी तरीके से मोबाइल सिम जारी कर धोखाधड़ी की। उक्त सिम का उपयोग कर पैसों की धोखाधड़ी की भी गई। थाना प्रभारी बुंदेला ने उक्त दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी इकबाल खान उर्फ शालू खान 28 वर्ष, हेमंत सोलंकी 23 वर्ष, खालिद उर्फ समीर खान 24 वर्ष को एक मामले में तो आरोपी अमित साहू 25 वर्ष व इकबाल उर्फ शालू खान 28 वर्ष को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है।