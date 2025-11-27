सौ ट्रांसफार्मरों का हजारों लीटर ऑयल चोरी, किसानों को करनी पड़ रही रखवाली

बीना. ग्रामीण क्षेत्रों व खेतों में रखे ट्रांसफार्मर चोरों के निशाने पर हैं और इन्हें काटकर ऑयल चोरी कर रहे हैं। कुछ महीनों में ही 100 ट्रांसफार्मरों का ऑयल चोरी हो चुका है। ऑयल चोरी होने के बाद ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जिससे किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। साथ ही बिजली कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

जानकारी के अनुसार आठ माह में करीब 100 ट्रांसफार्मर काटकर चोरों ने ऑयल चोरी किया है, जिसमें 7000 लीटर से ज्यादा ऑयल चोरी हो गया है। चोर ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में सूने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हैं और आरी ब्लैड से नीचे कट लगाकर ऑयल चोरी कर लेेते हैं। 100 केवीए से नीचे के ट्रांसफार्मर में 70-80 लीटर ऑयल बनता है और इससे बड़े ट्रांसफार्मर में करीब 150 लीटर ऑयल बनता है। ऑयल निकलने के बाद यदि ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो 20 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है। साथ ही ट्रांसफार्मर बदले जाने तक बिजली सप्लाई बंद रहने से किसानों की सिंचाई बंद हो जाती है, जिससे किसान परेशान होते हैं। ऑयल चोरी के मामले में पुलिस को आवेदन दिया जाता है, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग पाया है।