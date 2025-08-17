Patrika LogoSwitch to English

सागर

इज्तिमा में पहुंचे हजारों लोग, धर्म और मानवता की राह पर चलने का दिया संदेश

सागर के ईदगाह में दो दिवसीय सालाना इज्तिमा में दूसरे दिन दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और भोपाल से आए धर्मगुरुओं ने विशेष तकरीर की। लोगों को धर्म और मानवता की राह पर चलने की सीख दी गई।

सागर

Rizwan ansari

Aug 17, 2025

सागर के ईदगाह में दो दिवसीय सालाना इज्तिमा में दूसरे दिन दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और भोपाल से आए धर्मगुरुओं ने विशेष तकरीर की। लोगों को धर्म और मानवता की राह पर चलने की सीख दी गई। शुक्रवार शाम 5 बजे असर की नमाज के बाद शुरू हुए 2 दिवसीय सालाना इज्तिमा में करीब 20 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। शनिवार रात 10 बजे ईशा की नमाज के बाद विशेष दुआ के साथ समापन हुआ। इस दौरान देश और दुनिया में अमन चैन विशेष दुआ मांगी गई। दो दिवसीय सालाना इज्तिमा का ईदगाह में आयोजन का यह तीसरा वर्ष था। इससे पहले यह इज्तिमा सागर के शुक्रवारी मस्जिद में किया जाता था। इस बार ईदगाह में पुलिस प्रशासन के साथ 3 हजार वॉलेंटियर्स ने व्यवस्थाओं को संभाला।

Published on:

17 Aug 2025 05:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / इज्तिमा में पहुंचे हजारों लोग, धर्म और मानवता की राह पर चलने का दिया संदेश

