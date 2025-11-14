व्यापारी ने डाक में खरीदा चना, दुकान पर उपज लेकर पहुंचे तो घटा दिए दाम

व्यापारी की दुकान पर रखी उपज
बीना. कृषि उपज मंडी में किसान परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। डाक के दौरान ऊंचे दामों पर उपज खरीदी करने के बाद उसके दाम कम करने के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और विवाद की स्थिति बन रही है। इसके बाद भी अधिकारी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं।
गुरुवार को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पड़रिया के किसान राहुल 22 क्विंटल चना बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे। डाक, नीलामी के दौरान पवन ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने उपज अच्छे से देखने के बाद 5440 रुपए क्विंटल में खरीदी थी। इसके बाद जब किसान दुकान पर पहुंचा और ट्रॉली खाली की, तो उपज में खराबी बताते हुए कम दामों पर खरीदने के लिए कहा। किसान ने इसकी शिकायत मंडी सचिव से भी की थी। संयुक्त किसान मोर्चा से प्रतिपाल सिंह, सीताराम ठाकुर, संजय सिंह, अरविंद पटेल भी मौके पर पहुंचे थे और इस संबंध में सचिव से शिकायत की है कि आए दिन आ रही समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। जब डाक के दौरान उपज अच्छे से देखकर बोली लगाई जाती है, फिर दाम क्यों कम किए जा रहे हैं।
शाम को 5350 रुपए क्विंटल में बिकी उपज
शाम को किसान ने मजबूरी में 5350 रुपए क्विंटल में बेचनी पड़ी। किसान नेता सीताराम ने बताया कि मंडी में किसान लुट रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान दिनभर परेशान होता रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हर दिन इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं।
घुन लगे थे चना
चना घुन लगा था, जिससे व्यापारी ने कम दामों में लेने की बात कही थी। ट्रॉली में नीचे की उपज व्यापारी डाक के दौरान नहीं देख पाते हैं। इस समस्या का शीघ्र हल निकाला जाएगा, जिससे किसान परेशान न हो।
कमलेश सोनकर, सचिव, कृषि उपज मंडी, बीना
