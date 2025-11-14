व्यापारी ने डाक में खरीदा चना, दुकान पर उपज लेकर पहुंचे तो घटा दिए दाम

बीना. कृषि उपज मंडी में किसान परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। डाक के दौरान ऊंचे दामों पर उपज खरीदी करने के बाद उसके दाम कम करने के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और विवाद की स्थिति बन रही है। इसके बाद भी अधिकारी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं।

गुरुवार को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पड़रिया के किसान राहुल 22 क्विंटल चना बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे। डाक, नीलामी के दौरान पवन ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने उपज अच्छे से देखने के बाद 5440 रुपए क्विंटल में खरीदी थी। इसके बाद जब किसान दुकान पर पहुंचा और ट्रॉली खाली की, तो उपज में खराबी बताते हुए कम दामों पर खरीदने के लिए कहा। किसान ने इसकी शिकायत मंडी सचिव से भी की थी। संयुक्त किसान मोर्चा से प्रतिपाल सिंह, सीताराम ठाकुर, संजय सिंह, अरविंद पटेल भी मौके पर पहुंचे थे और इस संबंध में सचिव से शिकायत की है कि आए दिन आ रही समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। जब डाक के दौरान उपज अच्छे से देखकर बोली लगाई जाती है, फिर दाम क्यों कम किए जा रहे हैं।