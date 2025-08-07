मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली से नाराज हैं व्यापारी, शुक्रवार से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

बीना. मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने शुक्रवार से सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। इसकी सूचना उन्होंने सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर की है।

अनाज तिलहन व्यापारी संघ के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने 30 जुलाई को पांच बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसपर आज तक अमल नहीं किया गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी टैक्स पेड माल खरीदा व बेचा जाता है और मिल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वैरीफाई कर व्यापारी के स्टाक में समायोजित किया जाए। डाक नीलामी में डाक बोलने वाला कोई सक्षम अधिकारी ही होना चाहिए किसी और किसी व्यक्ति से डाक में बोली न लगवाई जाए। फड़ पर तुला हुआ माल व्यापारी द्वारा लोड करने पर धर्मकांटा करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, ताकि व्यापारी पर आर्थिक बोझ न पड़े। अनुबंध बनाने वाले कर्मचारी डाक नीलामी के साथ-साथ चलें और कैंसिल करने वाला कर्मचारी भी नीलामी स्थल पर उपस्थित रहे। मंडी में लगातार चोरियां हो रही हैं उन पर अंकुश लगाकर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन इसपर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिससे व्यापारियों ने 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष संदीप जैन, उपाध्यक्ष श्याम दुबे, राजेश जैन, सचिव विवेक जैन, सह सचिव प्रवीण जैन, कोषाध्यक्ष संतोष बाधवानी आदि शामिल हैं।