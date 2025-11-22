मंडी में बिना डाक, नीलामी के व्यापारी सीधे खरीद रहे उपज, कर रहे टैक्स चोरी, नहीं हो रही कार्रवाई

बीना. कृषि उपज मंडी में व्यापारी डाक, नीलामी में उपज खरीदी किए बिना ही सीधे खरीदी कर टैक्स चोरी कर रहे हैं। हर दिन डाक, नीलामी के दौरान भी यह खेल चल रहा है, जिसमें अनुबंध न काटते हुए प्रवेश पर्ची के पीछे व्यापारी का नाम और दाम लिख दिए जाते हैं। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इसकी शिकायतें भी की जा रही हैं।

मंडी में सोनू ट्रेडर्स ने 104 क्विंटल सोयाबीन बिना डाक, नीलामी के ही सीधे खरीदा था। इसकी शिकायत मंडी में की गई, तो उपज की तौल न करने के निर्देश दिए गए थे और गार्ड को भी हटाया गया है। व्यापारी की दुकान में ड्यूटी कर रहे तुलावटी प्रहलाद ने तौल नहीं कराई थी। इसके बाद दूसरे तुलावटी ने तौल करा दी, जिसपर प्रहलाद ने मंडी प्रबंधन को लिखित में आवेदन दिया है कि उनके द्वारा तौल नहीं की गई और व्यापारी ने किसी दूसरे तुलावटी से तौल कराई है। इस मामले में के अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यह पहला मामला नहीं जब इस तरीके से व्यापारी ने उपज खरीदी हो, इसके पहले भी ऐसे ही उपज की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं।