मंडी में बिना डाक, नीलामी के व्यापारी सीधे खरीद रहे उपज, कर रहे टैक्स चोरी, नहीं हो रही कार्रवाई

फाइल फोटो
बीना. कृषि उपज मंडी में व्यापारी डाक, नीलामी में उपज खरीदी किए बिना ही सीधे खरीदी कर टैक्स चोरी कर रहे हैं। हर दिन डाक, नीलामी के दौरान भी यह खेल चल रहा है, जिसमें अनुबंध न काटते हुए प्रवेश पर्ची के पीछे व्यापारी का नाम और दाम लिख दिए जाते हैं। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इसकी शिकायतें भी की जा रही हैं।
मंडी में सोनू ट्रेडर्स ने 104 क्विंटल सोयाबीन बिना डाक, नीलामी के ही सीधे खरीदा था। इसकी शिकायत मंडी में की गई, तो उपज की तौल न करने के निर्देश दिए गए थे और गार्ड को भी हटाया गया है। व्यापारी की दुकान में ड्यूटी कर रहे तुलावटी प्रहलाद ने तौल नहीं कराई थी। इसके बाद दूसरे तुलावटी ने तौल करा दी, जिसपर प्रहलाद ने मंडी प्रबंधन को लिखित में आवेदन दिया है कि उनके द्वारा तौल नहीं की गई और व्यापारी ने किसी दूसरे तुलावटी से तौल कराई है। इस मामले में के अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यह पहला मामला नहीं जब इस तरीके से व्यापारी ने उपज खरीदी हो, इसके पहले भी ऐसे ही उपज की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं।
भावांतर में बेचते हैं सोयाबीन
मंडी में किसान भावांतर का सोयाबीन बेचने आ रहे हैं और कुछ व्यापारी भी किसानों के नाम पर पंजीयन कराए हुए हैं, जो नीलामी के बिना खरीदे गए सस्ते सोयाबीन को योजना के तहत बेचकर लाभ कमा रहे हैं। जिस किसान के पंजीयन पर यह खरीदी करते हैं, उन्हें कुछ रुपए दे दिए जाते हैं।
स्टॉक की नहीं होती जांच
व्यापारियों द्वारा किए गए स्टॉक की जांच भी मंडी कर्मचारी नहीं करते हैं। यदि समय-समय पर स्टॉक की जांच हो, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन एसडीएम ने जांच की थी, जिसमें स्टॉक ज्यादा निकला था।
की जा रही है कार्रवाई
सोनू ट्रेडर्स द्वारा सीधे 104 क्विंटल सोयाबीन खरीदने का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत भी दी गई है।
कमलेश सोनकर, सचिव, कृषि उपज मंडी, बीना
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग