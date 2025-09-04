Patrika LogoSwitch to English

सागर

खाद वितरण में लाई जाए पारदर्शिता, टोकन वितरण का समय हो निश्चित

एसडीएम ने किसान संगठनों के पदाधिकारियों से की चर्चा, समस्याएं सुनकर जल्द हल कराने का दिया आश्वासन

सागर

sachendra tiwari

Sep 04, 2025

Transparency should be brought in fertilizer distribution, time for token distribution should be fixed
किसान संगठनों के पदाधिका​रियों से चर्चा करते हुए एसडीएम

बीना. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम विजय डेहरिया ने किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद, बीज वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।
किसान संघ के पदाधिकारियों ने डीएपी और यूरिया खाद मांग के अनुसार उपलब्ध कराने व खाद वितरण पर पारदर्शिता लाने की बात कही। टोकन वितरण का समय निश्चित हो और किसानों को पहले सूचना दी जाए। कई बार किसानों के पहुंचने के पहले ही टेकन वितरित हो जाते हैं। साठ टन यूरिया बिना सूचना के ही वितरित कर दिया गया। कृषि विभाग में किसानों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी किसानों ने मांगी है। साथ ही बैठकों में किसान संगठनों को ना बुलाने की भी शिकायत की है और जो यंत्र कृषि विभाग से वितरित होते हैं, उनकी जांच कराने की भी मांग की है। वहीं, मंडी में छोटा धर्मकांटा सीजन शुरू होने के पहले लगाने की मांग रखी, जिससे किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली की तौल हो सके। किसानों से तौल, हम्माली के जो 16 रुपए क्विंटल लिए जाते हैं, वह भी लेना बंद हो। साथ ही मंडी का अतिक्रमण हटाया जाए। खराब बीज बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की मांग रखी। खाद वितरण को लेकर एसडीएम ने गोदाम प्रभारी से तत्काल फोन पर चर्चा की। साथ ही अन्य समस्याओं का भी शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में किसान संगठन से सीताराम ठाकुर, प्रतिपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह, रामगोपाल, राघवेन्द्र, अरविंद आदि उपस्थित थे।

Published on:

04 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खाद वितरण में लाई जाए पारदर्शिता, टोकन वितरण का समय हो निश्चित

