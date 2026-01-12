12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

माघ मेला जाने वालों की बढ़ी परेशानी, बीना से प्रयागराज जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में सीटें फुल

रेलवे की ओर से अब तक स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं, महाकुंभ के दौरान स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को मिली थी बड़ी राहत

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 12, 2026

Trouble mounts for Magh Mela-goers; most trains from Bina to Prayagraj are full.

फाइल फोटो

बीना. माघ मेला में स्नान एवं धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सीटें न मिलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। जबकि कुछ ट्रेनों में सीमित सीटें ही शेष बची हैं। इसके बावजूद रेलवे की ओर से अब तक कोई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की गई है।
रेलवे की आरक्षण स्थिति पर नजर डालें तो अहमदाबाद-गोरखपुर जंक्शन एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस, गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस, दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस और शिप्रा एक्सप्रेस में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं, तुलसी एक्सप्रेस में केवल 45 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि डॉ. आंबेडकरनगर-प्रयागराज एक्सप्रेस और बलिया एक्सप्रेस में मात्र 21-21 सीटें ही शेष हैं। इसके अलावा गांधीनगर-बनारस एक्सप्रेस में भी वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है।

पहले से ही की जानी थी स्पेशल ट्रेन की घोषणा
श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ मेला के कारण प्रयागराज जाने वालों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए थी। महाकुंभ के दौरान बीना से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिली थी और यात्रा आसान हुई थी। उसी तर्ज पर इस बार भी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठ रही है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन या अतिरिक्त कोच लगाने की मांग भी यात्रियों ने की है। ताकि माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

फैक्ट फाइल
अहमदाबाद-गोरखपुर जंक्शन एक्सप्रे्रस - नोरूम
कामायनी एक्सप्रेस - नोरूम
तुलसी एक्सप्रेस - 45
डॉ. आंबेडकरनगर-प्रयागराज एक्सप्रेस - 21
बलिया एक्सप्रेस - 21
अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस - नोरूम
गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस - नोरूम
दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस - नोरूम
शिप्रा एक्सप्रेस - नोरूम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / माघ मेला जाने वालों की बढ़ी परेशानी, बीना से प्रयागराज जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में सीटें फुल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिल्टर प्लांट पर सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी, जिससे साल में होगी एक करोड़ रुपए की बचत

Preparations are underway to install a solar plant at the filter plant, which will result in annual savings of Rs 1 crore.
सागर

मंडी में किसान और व्यापारी के बीच विवाद, थाने में दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज

सागर

24 घंटे में ही रात का पारा 3 डिग्री उछला, दिन में तेज धूप से ठंड से राहत

सागर

सिविल अस्पताल में अग्निशमन यंत्रों की अनदेखी, सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

Fire fighting equipment neglected at Civil Hospital, posing security threat
सागर

अज्ञात भारी वाहन ने युवक को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने चार घंटे तक लगाया जाम

An unknown heavy vehicle crushed a youth, angry villagers blocked the road for four hours.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.