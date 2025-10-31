ओवरब्रिज पर बने गड्ढों में गिर रहे वाहन चालक, पार्षद ने वार्डवासियों के साथ किया प्रदर्शन

बीना. झांसी रेलवे गेट स्थित ओवरब्रिज पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे बन गए हैं और आए दिन वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। इसकी मरम्मत को लेकर नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने पूर्व में ज्ञापन दिए थे, प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बाद गुरुवार को पार्षद व वार्ड के लोगों ने धरना दिया और अधिकारियों के न पहुंचने पर जाम लगा दिया था। ब्रिज पर करीब डेढ़ घंटे तक वाहन चालक जाम में फंसे रहे।

पार्षद ने सुबह 10 बजे ब्रिज के बाजू से बैठकर धरना शुरू किया था और दोपहर 2 बजे से ब्रिज में बने गड्ढे में बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही बाजे बजवाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। इसके बाद भी जब अधिकारी नहीं पहुंचे, तो चक्काजाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पंद्रह दिन में कार्य कराने का आश्वासन दिया और प्रदर्शन खत्म कराया। पार्षद ने बताया कि कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं और कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की गई है। 900 मीटर के ब्रिज में हर कदम पर गड्ढे हैं और प्रशासन फिर भी सोया हुआ है।