रहवासी क्षेत्र में गोदाम: इनमें भरा है तेल, कपड़ा, केमिकल जैसा ज्वलनशील सामान

बीना. शहर में कई व्यापारी नियमों को ताक पर रखकर रहवासी क्षेत्र में बड़े-बड़े गोदाम बनाकर सामान का स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि गोदामों के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं और आग लगने पर बड़ी घटना का अंदेशा बना रहता है।

जानकारी के अनुसार गोदाम बनने के लिए टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर पालिका से अनुमति लेनी होती है। साथ ही रहवासी क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं मिलती है। इसके बाद भी तेल, कपड़ा, सेनेटरी, पाइप, किराना, जूता-चप्पल, डिस्पोजल, बारदाना सहित अन्य सामग्री के गोदाम बनाए गए हैं। शहर के राजीव गांधी वार्ड, वीरसावकर वार्ड, चंद्रशेखर वार्ड, गांधी वार्ड आदि जगहों पर गोदाम बने हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन फिर भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका के पास यह जानकारी भी नहीं है कि कितनी गोदामें रहवासी क्षेत्र में बनाई गई हैं।