कृषि विभाग से लिया था गेहूं का बीज, बोरी खोलने पर निकला कचरा

बीना. ग्राम धई बुजुर्ग निवासी किसान ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से दो क्विंटल गेहूं का बीज लिया था। यह बीज पारस बीज उत्पादन सहकारी समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें बोरियों के अंदर बीज कचरा मिला निकला है। इसकी शिकायत किसान ने कृषि विभाग के अधिकारियों से की थी, जिसपर पंचनामा बनाया गया है।

मौके पर पहुंचे एइओ दीपेश मोघे ने बोरी खोलकर देखी, तो उसमे गांठें, भूसा, चना के दाने सहित अन्य बीज मिले पाए गए। उनके द्वारा तैयार किए गए पंचनामा में उल्लेख किया गया है कि किसान प्रतिपाल सिंह ने एचआइ-8759 प्रमाणित गेहूूं बीज 4600 रुपए क्विंटल में दो क्विंटल खरीदा था। किसान ने जब बोवनी करने के लिए बीज की बोरियां खोली, तो उसमें कचरा निकला है। एइओ ने पंचनामा बनाकर बीज के सैंपल लिए हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अवधेश राय ने बताया कि दो किसानों के यहां से बीज में कचरा मिले होने की सूचना आई है। बीज का सैंपल लेकर पंचनामा बनाया गया है। कुल 36 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है।