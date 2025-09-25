Accident : सहारनपुर में रोडवेज बस की टक्कर से एक छात्र की मौत, दो के पैर कटे

यह घटना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे एलिवेटेड रोड पर हुई। यहां बाइक पर तीन छात्र जा रहे थे इन्हे सामने से आ रही रोडवेज बस ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर कुचला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों छात्रों को घायल हालत में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन उपचार के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। बिहारीगढ़ के रहने वाले लक्ष्य सैनी अपने साथी कपिल और गुरविंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर डाट काली मंदिर की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे एलिवेटेड रोड पर सामने से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद तीनों काफी दूर जाकर गिरे। इस दौरान तीनों के एक-एक पैर कट गए।