Accident : सहारनपुर में रोडवेज बस की टक्कर से एक छात्र की मौत, दो के पैर कटे

Accident : सहारनपुर-देहरादून रोड पर बाइक सवार तीन छात्रों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों छात्रों के पैर कट गए उपचार के दौरान एक छात्र की मौत भी हो गई। इस दुर्घटना के बाद से तीनों छात्रों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।
यह घटना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे एलिवेटेड रोड पर हुई। यहां बाइक पर तीन छात्र जा रहे थे इन्हे सामने से आ रही रोडवेज बस ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर कुचला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों छात्रों को घायल हालत में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन उपचार के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। बिहारीगढ़ के रहने वाले लक्ष्य सैनी अपने साथी कपिल और गुरविंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर डाट काली मंदिर की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे एलिवेटेड रोड पर सामने से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद तीनों काफी दूर जाकर गिरे। इस दौरान तीनों के एक-एक पैर कट गए।
लक्ष्य कक्षा दस और कपिल कक्षा 11 का छात्र है जबकि गुरविंद्र कक्षा 12 में पढ़ता है। लक्ष्य और गुरविंद्र के पिता इस दुनिया में नहीं है। उपचार के दौरान देर रात गुरविंदर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस के चालक को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक एलिवेटेड रोड पर एक साइड से ही वाहन चल रहे हैं। ऐसी दुर्घटना आगे ना हो इसके लिए दोनों ओर से वाहनों के लिए रोड को खोला जाए।