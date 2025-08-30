Accident : कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार बाप-बेटे की मौके पर मौत, एक अन्य गंभीर

पता चला कि, कस्बा छुटमलपुर के रहने वाले रसीद के बेटे गुलफाम की शादी बेहट क्षेत्र के गांव जसमौर में हुई थी। गुलफाम अपनी ससुराल में ही रहता था। शुक्रवार को वह किसी कार्य से बेहट कस्बा गया था। शाम के समय वह अपने चार वर्षीय बेटे फरहान और जसमौर के ही रहने वाले एक व्यक्ति नौशाद के साथ बेहट कस्बे से गांव वापस लौट रहा था। अभी ये लोग चौहड़पुर गांव के पास ही पहुंचे थे कि सामने से आ रही एक कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक 35 वर्षीय गुलफाम और उसके चार वर्षीय बेटे ने दम तोड़ दिया था। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल नौशाद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में इसे जिला अस्पताल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जहां इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।