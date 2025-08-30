Patrika LogoSwitch to English

Accident : कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार बाप-बेटे की मौके पर मौत, एक अन्य गंभीर

Accident : शाम के समय 35 वर्षीय गुलफाम अपने चार वर्षीय बेटे फरहान और एक अन्य के साथ घर वापस लौट रहा था। रास्ते में ही एक कार ने इन्हे टक्कर मार दी।

Shivmani Tyagi

Aug 30, 2025

Road accident
प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेहट रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना ( Accident) में बाइक सवार बाप-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना बेहट-शाकंभरी मार्ग पर हुई। बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है।

बेहट कस्बे से जसमौर गांव लौट रहे थे तीनों ( Accident )

यह दुर्घटना शुक्रवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। बेहट से शाकंभरी मार्ग पर एक पिता पुत्र व एक अन्य व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। अभी यह लोग चौहड़पुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही एक कार से इनकी टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार 35 वर्षीय गुलफाम और इसके चार वर्षीय बेटे फरहान की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों से पुलिस ने बातचीत की तो पता चला कि दोनों बाप-बेटे बेहट से गांव वापस लौट रहे थे।

शादी के बाद से ससुराल में ही रहता था गुलफाम

पता चला कि, कस्बा छुटमलपुर के रहने वाले रसीद के बेटे गुलफाम की शादी बेहट क्षेत्र के गांव जसमौर में हुई थी। गुलफाम अपनी ससुराल में ही रहता था। शुक्रवार को वह किसी कार्य से बेहट कस्बा गया था। शाम के समय वह अपने चार वर्षीय बेटे फरहान और जसमौर के ही रहने वाले एक व्यक्ति नौशाद के साथ बेहट कस्बे से गांव वापस लौट रहा था। अभी ये लोग चौहड़पुर गांव के पास ही पहुंचे थे कि सामने से आ रही एक कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक 35 वर्षीय गुलफाम और उसके चार वर्षीय बेटे ने दम तोड़ दिया था। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल नौशाद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में इसे जिला अस्पताल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जहां इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Accident : कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार बाप-बेटे की मौके पर मौत, एक अन्य गंभीर

