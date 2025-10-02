‘आई लव मोहम्मद’ विवाद में बरेली जाने की घोषणा पर सांसद चंद्रशेखर नजरबंद, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासन अलर्ट

MP Chandrashekhar News: सहारनपुर जनपद के छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार सुबह उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। सांसद ने बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि वे बरेली जाकर वहां की घटनाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन ने उनके इस ऐलान के बाद तुरंत अलर्ट जारी कर दिया।