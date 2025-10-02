‘आई लव मोहम्मद’ विवाद में बरेली जाने की घोषणा पर सांसद चंद्रशेखर नजरबंद, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासन अलर्ट

सहारनपुर में सांसद चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट | पत्रिका फाइल फोटो।
MP Chandrashekhar News: सहारनपुर जनपद के छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार सुबह उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। सांसद ने बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि वे बरेली जाकर वहां की घटनाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन ने उनके इस ऐलान के बाद तुरंत अलर्ट जारी कर दिया।
बुधवार रात करीब 12 बजे चंद्रशेखर पुरकाजी से अपने छुटमलपुर स्थित आवास पहुंचे। जैसे ही प्रशासन को उनके बरेली जाने की योजना का पता चला, पुलिस बल तुरंत उनके आवास पर तैनात कर दिया गया। जिले के सात थानों की पुलिस ने हरिजन कॉलोनी स्थित उनके आवास तक जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी।
छुटमलपुर में सांसद के आवास पर सीओ मुनीष चंद्र और सीओ एलआईयू खुद मौजूद रहे और पूरे हालात पर नजर रखी। भारी पुलिस तैनाती के बीच सांसद अपने घर के भीतर ही रहे और दिनभर किसी से भी मुलाकात नहीं की। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई तनाव पैदा न हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में सांसद बरेली नहीं जा पाएंगे।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रशासन की कोशिश यह सुनिश्चित करने की थी कि सांसद बरेली तक न पहुंचे और वहां कोई तनाव या अप्रिय स्थिति न बने। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद को उनके आवास पर ही नजरबंद कर रखा गया है। प्रशासन ने हर संभावित मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए हैं।
