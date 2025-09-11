Court Order : बेटी के साथ करता था रेप! अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने पीड़िता के इन हैरान कर देने वाले बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और जांच में आरोप सही पाने पर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था इसलिए विशेष अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। पीड़िता के बयानों के अलावा पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पीड़िता की मां समेत कुल आठ गवाह पेश हुए। इनमें एक पीड़िता का मामा भी है। पीड़िता ने अपने मामा से आप बीती बताई थी। इसके बाद मामा ने ही इस मामले में पहली बार आवाज उठाई और महिला हेल्पलाइन पर फोन करके पीड़िता को थाने तक पहुंचाया।