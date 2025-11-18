सूट-बूट पहनकर पहुंचा पार्टी में पहुंचा चोर! हीरो का हार लेकर फरार

मेरठ के पल्लवपुरम फेज-1 के रहने वाले सुभाष बंसल के दो बेटे हैं। दोनों बेटे नोएडा में रहते हैं। दोनों बेटों के यहां बेटियों से जन्म लिया। इसी उपलक्ष मे पर इन्होंने कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र में दूं हाईवे स्थित एक रिसॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बेटियों के आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान पहुंचे। बच्चियों के लिए रिश्तेदार और अन्य लोग अग-अलग तरह के गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति सूट-बूट पहनकर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को लगा कि वह कोई मेहमान होगा लेकिन कुछ ही देर बाद यह युवक यहं से हीरे जड़ा हार चोरी कर लेता है और फरार हो जाता है। पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच कर रही है।