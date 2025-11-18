सूट-बूट पहनकर पहुंचा पार्टी में पहुंचा चोर! हीरो का हार लेकर फरार

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )
Crime : मेरठ की यह घटना चोरों और झपटमारों को लेकर आपके पूर्वाग्रह बदल देगी। अगर आपके शादी समारोह में या पार्टी में कोई व्यक्ति सूट-बूट पहनकर आता है तो वो भी चोर हो सकता है। अगर कोई अंजान व्यक्ति प्रेस हुए साफ सुधरे कपड़े पहनकर पहुंचता हैं तो उसकी भी गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। यह हिदायत यूं ही नहीं दी जा रही है। यूपी के मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सूट-बूट पहनकर पार्टी में शामिल हुआ एक व्यक्ति हीरो का हार चोरी करके फरार हो गया।
फिल्मी अंदाज में इस घटना को आरोपी ने कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र में अंजाम दिया। यहां हाईवे स्थित एक रिसॉर्ट में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में एक व्यक्ति सूट-बूट पहन कर पहुंचता है। सभी को लगता है कि वह मेहमान होगा लेकिन कुछ ही देर में यह व्यक्ति हीरो का हार चोरी कर लेता है और फरार हो जाता है। एक महिला इसे चोरी करते हुए देखकर शोर मचा देती है। यह देख अन्य लोग सतर्क हो जाते हैं लेकिन सूट में आया व्यक्ति इतना चतुर हैं कि तेजी से भागता हैं और सबकी आखों के आगे से फरार हो जाता है। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती हैं तो इस बात का पता चलता है कि वारदात को अंजाम देने वाला युवक सूट-बूट पहनकर आया था।
मेरठ के पल्लवपुरम फेज-1 के रहने वाले सुभाष बंसल के दो बेटे हैं। दोनों बेटे नोएडा में रहते हैं। दोनों बेटों के यहां बेटियों से जन्म लिया। इसी उपलक्ष मे पर इन्होंने कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र में दूं हाईवे स्थित एक रिसॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बेटियों के आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान पहुंचे। बच्चियों के लिए रिश्तेदार और अन्य लोग अग-अलग तरह के गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति सूट-बूट पहनकर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को लगा कि वह कोई मेहमान होगा लेकिन कुछ ही देर बाद यह युवक यहं से हीरे जड़ा हार चोरी कर लेता है और फरार हो जाता है। पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच कर रही है।
