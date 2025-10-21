‘पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई है’, पूर्व डीजीपी के बेटे का मौत से पहले का वीडियो, कहा-परिवार के लोग मारने की रच रहे साजिश

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में शकील ने अपने पिता के अपनी पत्नी से संबंध होने का जिक्र किया है। यह भी कहा है कि मेरी पत्नी की शादी मुझसे नहीं हुई, डैडी से हुई थी। हालांकि अभी तक इस वीडियो की अधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। इसलिए पत्रिका भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व डीजीपी अपने ही बेटे की मौत के मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं। पंचकुला थाना पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत इनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो करीब 16 मिनट का है। इस वीडियो में शकील यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैने अपने पिता और पत्नी का संबंध डिस्कवर किया। मुझे डिटेन किया गया, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ एक रिहेब सेंटर में रखा गया।