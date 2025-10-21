Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

‘पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई है’, पूर्व डीजीपी के बेटे का मौत से पहले का वीडियो, कहा-परिवार के लोग मारने की रच रहे साजिश

अकील का एक वीडियो सामने आया है।इसमें वह यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि परिवार के लोग मुझे मारने के लिए साजिशें रच रहे हैं। पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई है।

2 min read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 21, 2025

Crime

शकील की फाइल फोटो

सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। बेटे की मौत के मामले में खुद मुस्तफा ही फंस गए हैं। इनके खिलाफ पंचकुला थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि बेटे का मरने से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कथित रूप से अपनी पत्नी और पिता के कनेक्शन का जिक्र किया है।

सहारनपुर में किया गया था बेटे के शव को सुपर्द-ए-खाक

पंचकुला में रह रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की हाल ही में पंचकुला में मौत हो गई थी। उस समय यह बात सामने आ रही थी कि दवाइयों की ऑवरडोज लेने की वजह से शकील की मौत हुई है। चर्चाएं यह भी हैं कि शकील ड्रग्स लिया करता था। इन चर्चाओं के बीच पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत का मामला पहले ही सुर्खियों में था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आने के बाद यह फिर से चर्चाओं में आ गया है। 16 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी के बेटे शकील की मौत हुई थी। मौत के बाद शकील के शव को सहारनपुर में सपुर्द-ए-खाक किया गया। अब शकील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। यह वीडियो 27 अगस्त का बताया जा रहा है।

सामने आया बेटे का मरने से पहले का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में शकील ने अपने पिता के अपनी पत्नी से संबंध होने का जिक्र किया है। यह भी कहा है कि मेरी पत्नी की शादी मुझसे नहीं हुई, डैडी से हुई थी। हालांकि अभी तक इस वीडियो की अधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। इसलिए पत्रिका भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व डीजीपी अपने ही बेटे की मौत के मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं। पंचकुला थाना पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत इनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो करीब 16 मिनट का है। इस वीडियो में शकील यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैने अपने पिता और पत्नी का संबंध डिस्कवर किया। मुझे डिटेन किया गया, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ एक रिहेब सेंटर में रखा गया।

हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करता था शकील ( Crime )

शकील दो बच्चों के पिता हैं। वह इन दिनों हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और पंचकुला मे रह रहे थे। परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि दवा की ऑवरडोज लेने की वजह से मौत हुई है। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनके बेटे की मौत के मामले में खुद पूर्व डीजीपी फंस गए हैं। उन पर इस पूरे मामले में गंभीर आरोप हैं।

Updated on:

21 Oct 2025 12:46 pm

Published on:

21 Oct 2025 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / 'पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई है', पूर्व डीजीपी के बेटे का मौत से पहले का वीडियो, कहा-परिवार के लोग मारने की रच रहे साजिश

