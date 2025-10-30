Crime : सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, गलियों में खेलती मासूम बच्चियों को बनाता था निशाना !

पकड़ा गया आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस मीडिया सेल )
Crime : सहारनपुर पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अब तक तीन मासूम बच्चियों को अपना निशाना बना चुका है। पूछताछ में इसने बताया कि, शाम के समय टिपटॉप होकर बाइक से निकलता था। किसी भी मोहल्ले में चला जाता था और वहां अकेली खेलती हुई किसी बच्ची को बाइक पर बैठाकर घुमाने का झांसा देकर सुनसान जगह पर ले जाता था और फिर उसके साथ रेप करता था। इसके बाद बच्ची को मोहल्ले में ही आस-पास पर कहीं छोड़ जाता था।
इन बच्चियों ने अपने साथ हुई घटना परिजनों को बताई तो मामला खुला। इन बच्चियों ने जब परिजनों के आप बीती बताई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजनों के सामने कड़ी चुनौती इस बात की थी कि इन्हे आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ और पड़ताल में पता चला कि सभी मामलों में बाइक कॉमन है। आरोपी ने बाइक पर घुमाने का झांसा देकर बच्चियों को बहलाया था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो आरोपी का पता चल सका। इसके आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी।
एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र में कई बच्चियों से रेप किए जाने की घटना सामने आई। मामला बेहद संवेदनशील था। तीनों बच्चियों के परिजनों की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने आसपास के करीब 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कई वीडियो में युवक दिखाई दिया। उसकी हरकतों में साफ आया कि, मासूम बच्चियों को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले जाता है। तलाश करने पर पता चला कि आरोपी सलमान उर्फ सल्लू है। बहाना बनाकर ले जाता था ।
पुलिस पूछताछ में पता चला कि, आरोपी बच्चियों को बाइक पर घुमाने के बहाने उठाकर ले जाता था। इसके बाद बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता था। इसके बाद अगर बच्चियां शोर मचाती थी तो उनके साथ मारपीट करता था। ये बच्चियों से किसी जगह के बारे में पूछता था। जैसे किसी एड्रेस के बारे में पूछता था और फिर उनसे उस स्थान तक ले जाने के लिए कहता था। इस तरह यह बच्चियों को अपना निशाना बनाता था।
