Crime : सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, गलियों में खेलती मासूम बच्चियों को बनाता था निशाना !

इन बच्चियों ने अपने साथ हुई घटना परिजनों को बताई तो मामला खुला। इन बच्चियों ने जब परिजनों के आप बीती बताई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजनों के सामने कड़ी चुनौती इस बात की थी कि इन्हे आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ और पड़ताल में पता चला कि सभी मामलों में बाइक कॉमन है। आरोपी ने बाइक पर घुमाने का झांसा देकर बच्चियों को बहलाया था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो आरोपी का पता चल सका। इसके आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी।