Cyber Crime : इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख ठगने के बाद अब डीआईजी के गनर से तीन लाख की ठगी

हैड कांस्टेबल पवन कुमार ने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर बताया कि वह वर्तमान में डीआईजी सहारनपुर के गनर हैं। उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। इसके बाद फोन हैक हो गया। फोन हैक होने के बाद अभी वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके उनके बैंक खाते से एक-एक लाख करके तीन बारी में तीन लाख रुपये निकल गए। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि ठगों ने तीन लाख रुपये की रकम महज एक मिनट में ही निकाल ली।