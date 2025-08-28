Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

Cyber Crime : इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख ठगने के बाद अब डीआईजी के गनर से तीन लाख की ठगी

गनर का कहना है कि, ''मैने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी, मेरे मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया जिसके बाद फोन हैक हो गया और एक-एक लाख रुपये करके तीन बार में तीन लाख रुपये निकाल लिए गए।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 28, 2025

Cyber ​​Crime
साइबर क्राइम (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Cyber Crime : रकम दोगुनी करने का झांसा देकर इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख रुपये की ठगी के बाद अब सहारनपुर डीआईजी के गनर से तीन लाख रुपये की साइबर ठगी हो जाने का मामला सामने आया है। गनर के अनुसार ठगों ने एक मैसेज भेजा जिसके बाद फोन हैक हो गया और इस तरह ठगों ने उनके बैंक खाते से एक एक करके तीन लाख रुपये की रकम उड़ा ली।

साइबर क्राइम थाने में दी तहरीर

हैड कांस्टेबल पवन कुमार ने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर बताया कि वह वर्तमान में डीआईजी सहारनपुर के गनर हैं। उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। इसके बाद फोन हैक हो गया। फोन हैक होने के बाद अभी वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके उनके बैंक खाते से एक-एक लाख करके तीन बारी में तीन लाख रुपये निकल गए। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि ठगों ने तीन लाख रुपये की रकम महज एक मिनट में ही निकाल ली।

ये भी पढ़ें

UP Crime : म्हाड़ी मेले में युवक की चाकू से गोदकर हत्या
सहारनपुर
Murder

गनर ने कहा मैने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की

पवन ने प्राथमिक पूछताछ में साइबर क्राइम थाने में बताया है कि उन्होंने कोई भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी। बावजूद इसके उनके बैंक खाते से पैसा निकल गया। पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि जब उन्हे अपने बैंक खाते से पैसे निकलने का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने बैंक को दी और 1030 साइबर क्राइम हेल्प लाइन पर भी खबर कर दी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 11:35 pm

Published on:

28 Aug 2025 11:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Cyber Crime : इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख ठगने के बाद अब डीआईजी के गनर से तीन लाख की ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.