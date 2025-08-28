Cyber Crime : इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख ठगने के बाद अब डीआईजी के गनर से तीन लाख की ठगी

Cyber Crime : रकम दोगुनी करने का झांसा देकर इंस्पेक्टर की पत्नी से 60 लाख रुपये की ठगी के बाद अब सहारनपुर डीआईजी के गनर से तीन लाख रुपये की साइबर ठगी हो जाने का मामला सामने आया है। गनर के अनुसार ठगों ने एक मैसेज भेजा जिसके बाद फोन हैक हो गया और इस तरह ठगों ने उनके बैंक खाते से एक एक करके तीन लाख रुपये की रकम उड़ा ली।
हैड कांस्टेबल पवन कुमार ने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर बताया कि वह वर्तमान में डीआईजी सहारनपुर के गनर हैं। उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। इसके बाद फोन हैक हो गया। फोन हैक होने के बाद अभी वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके उनके बैंक खाते से एक-एक लाख करके तीन बारी में तीन लाख रुपये निकल गए। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि ठगों ने तीन लाख रुपये की रकम महज एक मिनट में ही निकाल ली।
पवन ने प्राथमिक पूछताछ में साइबर क्राइम थाने में बताया है कि उन्होंने कोई भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी। बावजूद इसके उनके बैंक खाते से पैसा निकल गया। पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि जब उन्हे अपने बैंक खाते से पैसे निकलने का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने बैंक को दी और 1030 साइबर क्राइम हेल्प लाइन पर भी खबर कर दी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।