Cyber Crime : वाट्सऐप मैसेज भेजकर एसीएमओ के खाते से 4.19 लाख रुपये उड़ाए

मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और केस दर्ज कर लिया। साइबर थाना पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह एपीके फाइल कहां से भेजी गई थी और पैसा किस एकाउंट में गया है। पुलिस का कहना है कि पैसा वापस आने की चांस हैं लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर इस घटना के बाद से एसीएमओ परेशान हैं। उनका कहना है कि वेतन वाले एकाउंट में यह रकम बचाकर रखी हुई थी ठगों ने पूरी रकम ही उड़ा ली।