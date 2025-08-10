Cyber Crime : वाट्सऐप मैसेज भेजकर एसीएमओ के खाते से 4.19 लाख रुपये उड़ाए

Cyber Crime : वाट्सऐप पर मैसेज करके सहारनपुर जिला अस्पताल में तैनात अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बैंक खाते से 4.9 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। डॉक्टर आदित्यपाल सिंह को जब अपने साथ हुई इस साइबर ठगी का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में उन्होंने पुलिस को शिकायत करते हुए ठगा गया पैसा वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है।
जिला अस्पताल के एसीएमओ डॉक्टर आदित्यपाल सिंह बाजोरिया रोड स्थित एक कालोनी में रहते हैं। थाने पहुंचकर इन्होंने पुलिस को बताया कि, 24 जुलाई 2025 को इनके वाट्सऐप पर अंजान नंबर से एक एप्लीकेशन आई थी। इस फाइल को खोलते ही इनके बैंक खाते से पैसे निकलना शुरू हो गई। एसीएमओ ने बताया कि जब तक ''मैं कुछ समझ पाता बैंक खाते से एक के बाद एक हुई ट्रांजक्शन से 4 लाख 19 हजार रुपये कट गए।
मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और केस दर्ज कर लिया। साइबर थाना पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह एपीके फाइल कहां से भेजी गई थी और पैसा किस एकाउंट में गया है। पुलिस का कहना है कि पैसा वापस आने की चांस हैं लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर इस घटना के बाद से एसीएमओ परेशान हैं। उनका कहना है कि वेतन वाले एकाउंट में यह रकम बचाकर रखी हुई थी ठगों ने पूरी रकम ही उड़ा ली।