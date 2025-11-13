Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर सहारनपुर पहुंची जम्मू-कश्मीर पुलिस, खंगाला अस्पताल का रिकार्ड

डीआईजी सज्जाद भट्ट ने अस्पताल से प्रबंधन से कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। इसके साथ-साथ यह भी सवाल किया गया कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है ? इस पर अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि पूर्व में फेमस हॉस्पिटल में सांसद इमरान मसूद की पार्टनरशिप थी लेकिन वर्तमान में उनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जांच करने आई टीमों ने कुछ दस्तावेजों की मांग की जो उन्हे दे दिए गए हैं। फेमस हॉस्पिटल में इतनी जांच करने के बाद कुछ टीमें दिल्ली रोड स्थित वी-ब्रॉस हॉस्पिटल भी पहुंची। यहां पर भी टीम ने डॉक्टर आदिल के समय का रिकार्ड खंगाला और डॉक्टर आदिल ने किन-किन मरीजों को उपचार किया था उनके बारे में भी जानकारी ली गई।