Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर सहारनपुर पहुंची जम्मू-कश्मीर पुलिस, खंगाला अस्पताल का रिकार्ड

अस्पताल के गेट पर तैनात पुलिसकर्मी और जांच टीम
UP News : सहारनपुर के जिस अस्पताल में डॉक्टर आदिल तैनात था उसमें एक बार फिर जम्मू-कश्मीर पुलिस पहुंची है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ IB की टीम भी सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल पहुंची और यहां तैनात स्टाफ और डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के प्रबंधक से घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। पूछताछ करने आई जांच एजेंसी और पुलिस टीमों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी।
सात नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल से डॉक्टर आदिल को हिरासत में लिया था। इसे पुलिस अपने साथ ले गई थी। अनंतनाग के हॉस्पिटल से पुलिस ने आदिल की राइफल बरामद की थी। इसके बाद डॉक्टर आदिल ने दो और डॉक्टरों के नाम बताए थे। पुलिस उन तक पहुंची थी। अभी पुलिस डॉक्टर आदिल से पूछताछ चल रही है। इसी बीच गुरुवार को एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंची। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी इस टीम को लीड़ कर रहे हैं। वह खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने यहां अस्पताल के स्टाफ के साथ प्रबंधक मनोज मिश्रा से काफी देर तक पूछताछ की।
टीम के वापस लौट जाने के बाद अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया कि टीम ने उनसे काफी सवाल किए हैं। एक प्रश्न पत्र के जैसे उनसे सवाल किए गए और उन्होंने बारी-बारी से सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ लोग जम्मू कश्मीर से भी इलाज करवाने के लिए डॉक्टर आदिल के पास आया करते थे। उन पर भी सवाल किए गए लेकिन उन्होंने यही बताया कि डॉक्टर आदिल का इलाज अच्छा था। उनसे इलाज कराने के लिए पेशेंट दूर-दूर से आते थे। ऐसे में अगर उनसे कोई इलाज करवाने के लिए कश्मीर से आता था उन्हे इसमें शक की कोई बात नहीं लगी। यह उन्हे सामान्य लगा।
डीआईजी सज्जाद भट्ट ने अस्पताल से प्रबंधन से कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। इसके साथ-साथ यह भी सवाल किया गया कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का फेमस हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है ? इस पर अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि पूर्व में फेमस हॉस्पिटल में सांसद इमरान मसूद की पार्टनरशिप थी लेकिन वर्तमान में उनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जांच करने आई टीमों ने कुछ दस्तावेजों की मांग की जो उन्हे दे दिए गए हैं। फेमस हॉस्पिटल में इतनी जांच करने के बाद कुछ टीमें दिल्ली रोड स्थित वी-ब्रॉस हॉस्पिटल भी पहुंची। यहां पर भी टीम ने डॉक्टर आदिल के समय का रिकार्ड खंगाला और डॉक्टर आदिल ने किन-किन मरीजों को उपचार किया था उनके बारे में भी जानकारी ली गई।
शादी में जाने वाले दोनों डॉक्टर से भी जांच करने आई टीम ने दोबारा से पूछताछ की। फेमस अस्पताल के डॉक्टर बाबर और डॉक्टर असलम जैदी दोनों ही डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। डॉक्टर आदिल के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इन दोनों डॉक्टर को भी फोर्स लीव पर भेज दिया था। बुधवार को दोबारा से यह दोनों डॉक्टर वापस ड्यूटी पर लौट आए थे। अब जांच के लिए आई टीमों ने एक बार फिर से इन दोनों डॉक्टर से भी लंबी पूछताछ की है।
अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने उनसे पूछा है कि अस्पताल यानी संस्था को कहां-कहां से फंडिग होती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बाहर से कोई फंडिंग उनकी संस्था को नहीं होती। इसके बाद एजेंसियों ने उनसे कुछ कागजात मांगे जो उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर से आकर अपना इलाज फेमस हॉस्पिटल में करवाने वाले मरीजों का ब्यौरा भी मांगा है।
