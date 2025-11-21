Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

Delhi Blast : घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रही पुलिस, आपके यहां भी हैं किराएदार तो…

Delhi Blast : सहारनपुर समेत अन्य शहरों में किराए पर रहे लोगों के आतंकी कनेक्शन के बाद यह अभियान शुरू किया गया है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 21, 2025

Police

मुजफ्फनगर में जांच सत्यापन करती पुलिस टीम ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस )

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट और यूपी के अलग-अलग शहरों में किराए पर रह रहे संदिग्धों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने यूपी के अलग-अलग शहरों में किराएदारों का डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है।

अफसर भी जा रहे घर-घर

सहारनपुर मंडल में डीआईजी अभिषेक सिंह ने तीनों जिलों में किराएदारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में रह रहे किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि सत्यापन अभियान में खुद अफसर घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान होटलों पीजी और अन्य लोगों के यहां रहने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है।

इनका होगा सत्यापन

जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनके सदस्यों और मूल रूप से कहा के रहने वाले इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो लोग पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं उनका सत्यापन और उनके कार्य के बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ पुलिस उनका वेरीफिकेशन करेगी इस दौरान उनके पहचान पत्र आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। किराए पर रह रहे ये लोग क्या काम कर रहे हैं इनका कार्यक्षेत्र क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ आस-पास के लोगों से भी पता किया जाएगा कि उनका व्यवहार कैसा है। कोई संदिग्ध गितिविधि तो नहीं है।

पुलिस ने कहा खुद भी रहें सजग

सहारनपुर में अब तक 5339 किराएदारों और 1493 घरेलू सहायकों जो घरों में जा-जाकर काम करते हैं उनका सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 4032 लोगों की जांच हुई है। इसी तरह से शामली और मुजफ्फरनगर में भी बड़े स्तर पर किराएदारों के सत्यापन का अभियान चल रहा है। पुलिस ने उन लोगों से भी अपील की है जिनके यहां किराएदार रह रहे हैं कि वह खुद भी इसका ध्यान रखें और किराएदारों का सत्यापन करा लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Delhi Blast : घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रही पुलिस, आपके यहां भी हैं किराएदार तो…

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिन बताए पत्नी को लेने पहुंचा तो सास ने नहीं खोला दरवाजा, ठंड में बाहर खड़ा रहा दामाद

Sahranpur News
सहारनपुर

Encounter : सहारनपुर में गोकश ने पुलिस पर चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में…

Encounter
सहारनपुर

UP Police गोवांश कटान के आरोपी गैंगस्टर अब्दुल रहमान पर शिकंजा, लाखों की संपत्ति कुर्क

Saharanpur Police
सहारनपुर

मैजिक चालक का RTO ने काटा हेलमेट का चालान, अब सोशल मीडिया पर…

Saharanpur News
सहारनपुर

Crime : सहारनपुर में हथियारों के बल पर दिन-दहाड़े सात लाख रुपये की लूट, पैदल ही भाग गए लुटेरे

Crime
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.