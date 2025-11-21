Delhi Blast : घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रही पुलिस, आपके यहां भी हैं किराएदार तो…

मुजफ्फनगर में जांच सत्यापन करती पुलिस टीम ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस )
Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट और यूपी के अलग-अलग शहरों में किराए पर रह रहे संदिग्धों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने यूपी के अलग-अलग शहरों में किराएदारों का डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है।
सहारनपुर मंडल में डीआईजी अभिषेक सिंह ने तीनों जिलों में किराएदारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में रह रहे किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि सत्यापन अभियान में खुद अफसर घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान होटलों पीजी और अन्य लोगों के यहां रहने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है।
जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनके सदस्यों और मूल रूप से कहा के रहने वाले इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो लोग पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं उनका सत्यापन और उनके कार्य के बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ पुलिस उनका वेरीफिकेशन करेगी इस दौरान उनके पहचान पत्र आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। किराए पर रह रहे ये लोग क्या काम कर रहे हैं इनका कार्यक्षेत्र क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ आस-पास के लोगों से भी पता किया जाएगा कि उनका व्यवहार कैसा है। कोई संदिग्ध गितिविधि तो नहीं है।
सहारनपुर में अब तक 5339 किराएदारों और 1493 घरेलू सहायकों जो घरों में जा-जाकर काम करते हैं उनका सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 4032 लोगों की जांच हुई है। इसी तरह से शामली और मुजफ्फरनगर में भी बड़े स्तर पर किराएदारों के सत्यापन का अभियान चल रहा है। पुलिस ने उन लोगों से भी अपील की है जिनके यहां किराएदार रह रहे हैं कि वह खुद भी इसका ध्यान रखें और किराएदारों का सत्यापन करा लें।
