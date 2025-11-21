Delhi Blast : घर-घर जाकर किराएदारों का सत्यापन कर रही पुलिस, आपके यहां भी हैं किराएदार तो…

जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनके सदस्यों और मूल रूप से कहा के रहने वाले इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो लोग पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं उनका सत्यापन और उनके कार्य के बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ पुलिस उनका वेरीफिकेशन करेगी इस दौरान उनके पहचान पत्र आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। किराए पर रह रहे ये लोग क्या काम कर रहे हैं इनका कार्यक्षेत्र क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ आस-पास के लोगों से भी पता किया जाएगा कि उनका व्यवहार कैसा है। कोई संदिग्ध गितिविधि तो नहीं है।