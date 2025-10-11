Deoband : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा हमारा मादर-ए-इल्मी मदरसा है दारुल उलूम

प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को देखते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे बावजूद इसके इतनी भीड़ हो गई की संबोधन के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। अपने स्वागत और उमड़ी भीड़ को देखकर खुश हुए मुत्तकी ने कहा कि वह अपने स्वागत को हमेशा याद रखेंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से हुई थोड़ी सी बातचीत में उन्होंने कहा कि देवबंद दारुल उलूम हमारा ''मादर-ए-इल्मी'' मदरसा है। मौलाना आमिर खान का देवबंद दारुल उलूम में संबोधन कार्यक्रम तो नहीं हो सका लेकिन संस्था के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से उन्होंने हदीस का सबक लिया। इतना ही नहीं हदीस को पढ़ाने की इजाजत भी ली। इसके बाद मोहतमिम ने उन्हे हदीस-ए-सनद दी। अब उनके नाम में कासमी जुड़ गया है। अब वह अपने नाम के आगे कासमी और मौलाना लिख सकेंगे।