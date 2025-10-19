देवबंदी उलेमा ने कहा, गैर धर्म की रस्मों में शामिल होना ईमान की कमजोरी!

कारी इशहाक गोरा ने इस दौरान भाईचारे की परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि भाईचारा तब होता है जब समाज में इंसाफ हो और रहम हो। लोग एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे के दर्द, सुख और दुख में शामिल होते हैं उन्हे बांटते हों। बोले कि, धर्म की सीमाएं तोड़ने से ही भाईचारा नहीं होता। बोले कि, इस्लाम प्रत्येक मुस्लिम को नर्मी, इंसाफ और आदर का सबक सिखाता है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया और कुरान की आयत '' लकुम-दीनुकुम वालिया दीन'' को समझाते हुए कहा कि इस आयत का मतलब है कि, '' तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म'' यह बताते हुए उन्होंने कहा कि इस आयत से साफ कहा गया है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो लेकिन इसके इसके साथ ही अपने धर्म पर मजबूती के साथ बने रहो।