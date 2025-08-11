Disaster : धराली आपदा में सहारनपुर के भी तीन युवक लापता, परिजनों को अभी भी उम्मीद

कपिल ने बताया कि, दिपांशु अपने परिवार में इकलौता बेटा है। दो महीने पहले ही वह मुकेश व आफताब के साथ धराली आया था। आपदा की वीडियो देखने के बाद परिवार के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और आनन-फानन में सहारनपुर से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। उन्हे रास्ते में ही रोक दिया गया और मातली एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। परिवार यहीं पर रुका हुआ है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो इन्हे लगता है कि शायद इस बार उनका अपना होगा लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। बावजूद इसके परिवार हैली पैड पर डटा हुआ है और उन्हे लगता है कि तीनों सही सलामत मिल जाएंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का कहना है कि लगातार तलाश जारी है जो लोग गायब हैं उन्हे तलाशा जा रहा है।