सहारनपुर

Disaster : धराली आपदा में सहारनपुर के भी तीन युवक लापता, परिजनों को अभी भी उम्मीद

Disaster : तीनों युवकों के परिवार उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। परिवार के लोगों को उम्मीद है कि तीनों मिल जाएंगे।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 11, 2025

Disaster
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत सोशल मीडिया )

Disaster : उत्तराखंड में धराली में आई आपदा में सहारनपुर के भी तीन युवक लापता है। आपदा प्रबंधन की टीम इनकी भी तलाश कर रही है। पांच दिन बाद अभ तीनों के सही सलामत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है लेकिन तीनों के परिजनों की आंखों में उम्मीद है कि तीनों वापस लौट आएंगे।

सहारनपुर के गांव जुखेड़ी के हैं तीनों युवक ( Disaster )

सहारनपुर के गांव जुखेड़ी के रहने वाले कपिल ने मातली हेलिपैड पर मीडियाकर्मियों को अपनी दर्दभरी कहानी सुनाते हुआ बताया कि, ''मेरा 22 वर्षीय छोटा भाई मुकेश कुमार, 19 वर्षीय दीपांशु और गांव का ही 18 वर्षीय आफताब पांच अगस्त से लापता हैं। उसी दिन सुबह फोन पर मुकेश से बात हुई थी। तब उसने बताया था कि हल्की-हल्की बरसात हो रही है। इसके बाद आपदा आ गई और फिर तीनों से कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद दोपहर में परिजनों को सूचना मिली कि धराली में भीषण आपदा आ गई है। इसके बाद तीनों को फोन किया गया लेकिन तीनों के फोन स्विच ऑफ हैं।

पांद दिन से हेलीपैड पर डटा है परिवार ( Disaster )

कपिल ने बताया कि, दिपांशु अपने परिवार में इकलौता बेटा है। दो महीने पहले ही वह मुकेश व आफताब के साथ धराली आया था। आपदा की वीडियो देखने के बाद परिवार के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और आनन-फानन में सहारनपुर से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। उन्हे रास्ते में ही रोक दिया गया और मातली एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। परिवार यहीं पर रुका हुआ है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो इन्हे लगता है कि शायद इस बार उनका अपना होगा लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। बावजूद इसके परिवार हैली पैड पर डटा हुआ है और उन्हे लगता है कि तीनों सही सलामत मिल जाएंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का कहना है कि लगातार तलाश जारी है जो लोग गायब हैं उन्हे तलाशा जा रहा है।

Updated on:

11 Aug 2025 11:00 pm

Published on:

11 Aug 2025 10:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Disaster : धराली आपदा में सहारनपुर के भी तीन युवक लापता, परिजनों को अभी भी उम्मीद

