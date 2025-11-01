Crime : सहारनपुर में तमंचे पर डिस्को ! हाथ में कट्टा लेकर नाच रहे युवक का वीडियो वायरल

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )
Crime : सहारनपुर के एक गांव में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक हाथ में तमंचा लेकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया है।
वीडियो सहारनपुर की कोतवाली देवबंद क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। प्राथमिक पड़ताल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी युवक बंदरजुड्डा गांव का रहने वाला है और इसका नाम शिवम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कितनी सच्चाई है इसका पता आरोपी युवक से पूछताछ से ही चल पाएगा लेकिन इस घटना के बाद से युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक से पूछताछ के लिए उसके घर पर दबिश दी लेकिन युवक नहीं मिला। वायरल हो रही वीडियो को लेकर गांव में तरह-तरह की बात हो रही है।
एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देवबंद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का बताया गया है। युवक की पहचान कर ली गई है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन युवक फरार है। उन्होंने बताया कि वीडियो में युवक के हाथ में देशी तमंचा दिखाई दे रहा है। तमंचे को हाथ में लेकर युवक डांस करता हुआ दिख रहा है। कुछ अन्य युवक भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि युवक तमंचे का प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह सार्वजनिक रूप से अवैध हथियार का प्रदर्शन करना गलत है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है।
अब युवक के गिरफ्तार होने पर उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर यह तमंचा उसके पास कहा से आया। इस मामले में आरोपी युवक के साथ-साथ उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिससे उसने तमंचा खरीदा था। तमंचे के साथ-साथ युवक पर गोलियां है या नहीं और अगर गोलियां हैं तो वह कहां से मिली इसकी भी जांच की जाएगी।
