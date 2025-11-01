Crime : सहारनपुर में तमंचे पर डिस्को ! हाथ में कट्टा लेकर नाच रहे युवक का वीडियो वायरल

एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देवबंद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का बताया गया है। युवक की पहचान कर ली गई है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन युवक फरार है। उन्होंने बताया कि वीडियो में युवक के हाथ में देशी तमंचा दिखाई दे रहा है। तमंचे को हाथ में लेकर युवक डांस करता हुआ दिख रहा है। कुछ अन्य युवक भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि युवक तमंचे का प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह सार्वजनिक रूप से अवैध हथियार का प्रदर्शन करना गलत है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है।