UP News : खूनी हुई यूपी के इस शहर की सड़कें! चार दिन में आठ लोगों की मौत

सोमवार को थाना जनकपुरी क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय के पास बाइक सवार तीन दोस्तों की ट्रैक्टर-ट्राली से टक्कर हो गई। इस हाद्से में दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। रविवार को रामपुर मनिहारान क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली और बाइक की टक्कर हुई इस दुर्घटना में भी दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। शनिवार को नागल-टपरी मार्ग पर बाइक और टैंपों की टक्कर हुई जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई। शुक्रवार की रात को कोतवाली देहात क्षेत्र में बाइक सवार तीन युवकों को कार ने टक्कर मार दी। इस हाद्से में भी दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह सहारनपुर में आए दिन सड़क हाद्सों में लोगों की जान जा रही हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यह आकड़े सिर्फ चार दिनों के हैं इन चार दिनों आठ लोग मारे गए।