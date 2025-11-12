UP News : खूनी हुई यूपी के इस शहर की सड़कें! चार दिन में आठ लोगों की मौत

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : यूपी के सहारनपुर में सड़क हाद्से रोजाना लोगों की जिंदगी ले रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले चार दिनों में सहारनपुर में हुए अलग-अलग सड़क हाद्सों में आठ लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल यह है कि अगर यातायात माह में हर दिन जानलेवा हाद्से हो रहे हैं तो किस बात की जागरूकता की जा रही है ? सवाल ये भी है कि आखिर लोग अपने जीवन को लेकर इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं ?
सोमवार को थाना जनकपुरी क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय के पास बाइक सवार तीन दोस्तों की ट्रैक्टर-ट्राली से टक्कर हो गई। इस हाद्से में दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। रविवार को रामपुर मनिहारान क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली और बाइक की टक्कर हुई इस दुर्घटना में भी दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। शनिवार को नागल-टपरी मार्ग पर बाइक और टैंपों की टक्कर हुई जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई। शुक्रवार की रात को कोतवाली देहात क्षेत्र में बाइक सवार तीन युवकों को कार ने टक्कर मार दी। इस हाद्से में भी दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह सहारनपुर में आए दिन सड़क हाद्सों में लोगों की जान जा रही हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यह आकड़े सिर्फ चार दिनों के हैं इन चार दिनों आठ लोग मारे गए।
शुक्रवार देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव देवला के पास कार और बाइक की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में सकलापुरी के रहने वाले धर्म सिंह के 26 वर्षीय बेटे मोनू और मुल्लानगराजपुर के रहने वाले नरेश के 30 वर्षीय बेटे जोनी की मौत हो गई। सामने से आ रही एक कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े। खून से लथपथ इन दोनों के अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने तक ही इन्होंने दम तोड़ दिया।
थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में दिल्ली-यमनोत्री हाइवे पर सांई मंदिर के पास ट्रैक्टर-ट्राली और बाइक की टक्कर हुई। इस टक्कर में गांव पहांसू के रहने वाले ऋषि के बेटे अमित और इसी गांव के रहने वाले माममचंद के बेटे अतुल की मौत हो गई। दोनों यमुनानगर में पेंट करने का काम कर रहे थे। सोमवार शाम जब ये घर लौट रहे थे तो ट्रैक्टर-ट्राली से इनकी बाइक की टक्कर हो गई। दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को इनका जीवन बचाने के लिए अंतिम प्रयास का अवसर तक नहीं मिल सका।
शनिवार की ही शाम नागल-टपरी मार्ग पर टैंपो और बुलेट बाइक की हुई टक्कर में दो भाइयों की मौत हो गई। दोनों अपनी बहन के घर आयोजित शादी समारोह में भात देने लिए जा रहे थे। इस दुर्घटना में कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव हलालपुर के रहने वाले 52 वर्षीय रमेश और इनके भाई 60 वर्षीय प्रेम की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा टैंपों और बुलेट बाइक पर सवार छह लोग इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए।
