Encounter : सहारनपुर में छिनैती के आरोपियों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर किए फायर

आप सोच रहे होंगे कि लूट और छिनैती में क्या अंतर है ? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप जागरूक पाठक हैं। चलिए हम आपकों पुलिस की भाषा में समझाते हैं कि छिनैती और लूट की वारदात में क्या अंतर होता है। अगर किसी वस्तु को अचानक से छीन लिया जाए तो उसे छिनैती की वारदात कहते हैं और अगर किसी को डराकर वस्तु ली जाए तो इसे लूट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति बगल में बैग दाबकर खड़ा हुआ और इसी दौरान एक लुटेरा आता है और पीछे बैग को खींचकर भाग जाए तो इसे छिनैती की घटना माना जाएगा। इसी वारदात को अगर सामने से अंजाम दिया और डरा धमकाकर या हथियारों का डर दिखाकर बैग लिया जाए तो इसे लूट कहेंगे। यानी साफ है कि अगर पीड़ित को पता हो कि उसका सामान लिया जा रहा है लेकिन वह चाहकर भी विरोध ना कर पाए डराकर सामान लिया जाए तो इसे लूट कहते हैं और अचानक झटके से छीनकर भाग जाए और पीड़ित को विरोध करने का मौका ही ना मिले तो इसे छिनैती कहते हैं।