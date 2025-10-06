Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, 18 राउंड फायरिंग के बाद एक लाख का ईनामी ढेर

Encounter : शामली से एक लाख का ईनामी इमरान बाइक लूटकर भाग रहा था। पुलिस ने इसे घेर लिया। 18 राउंड गोलियां चलने के बाद जवाबी कार्रवाई में इमरान मारा गया।

2 min read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 06, 2025

Saharanpur Police Encounter

मुठभेड़ के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस मीडिया सेल )

Encounter : यूपी में अपराध का एक और अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया! एक लाख का ईनामी बदमाश शामली निवासी इमरान सहारनपुर पुलिस ( Saharanpur Police ) से मुठभेड़ में मारा गया। बाइक लूटकर भागते समय सरसावा और गागलहेड़ी थाने की पुलिस टीम के साथ इमरान की मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार भाग दोनों ओर से गोलियां चली। मुठभेड़ में सरसावा और गागलहेड़ी थाना प्रभारी को भी गोली लगी लेकिन बुलेट प्रुफ जैकेट होने की वजह से सरसावा थाना प्रभारी बच गए जबकि हाथ में गोली लगने से गागलहेड़ी थाना प्रभारी घायल हो गए।

मेरठ शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में की थी कई वारदात

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के अनुसार शामली के कस्बा थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर के रहने वाले इमरान पर एक लाख का ईनाम था। इमरान लूट और डकैती की जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने में माहिर था। इस पर कई संगीन अपराधों को अंजाम देने के आरोपों में मुकदमें चल रहे थे। इसने सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में 12 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था। पिछले लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। रविवार मध्यरात्रि सरसावा थाना क्षेत्र में सरसावा और गागलहेड़ी पुलिस टीम के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली तो इमरान गोली लगने से घायल हो या आनन-फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।

मुठभेड़ में मारे गए ईनामी बदमाश इमरान की फाइल फोटो ( स्रोत सोशल मीडिया )

.32 बोर की दो पिस्टल और 18 खोखे बरामद ( Encounter )

मुठभेड़ की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने बताया कि इमरान के कब्जे से .32 बोर की दो पिस्टल मिली हैं। 18 खोखे भी मिले हैं और करीब 10 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इससे माना जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान इमरान की ओर से 18 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस चेकिंग कर रही थी तो पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश बाइक लूटकर भाग रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी की तो खुद को घिरता हुआ देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी जिसकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई।

