यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, 18 राउंड फायरिंग के बाद एक लाख का ईनामी ढेर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के अनुसार शामली के कस्बा थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर के रहने वाले इमरान पर एक लाख का ईनाम था। इमरान लूट और डकैती की जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने में माहिर था। इस पर कई संगीन अपराधों को अंजाम देने के आरोपों में मुकदमें चल रहे थे। इसने सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में 12 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था। पिछले लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। रविवार मध्यरात्रि सरसावा थाना क्षेत्र में सरसावा और गागलहेड़ी पुलिस टीम के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली तो इमरान गोली लगने से घायल हो या आनन-फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।